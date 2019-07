Potenza candidata a “Città europea dello Sport 2021”. Il 5 e 6 luglio la visita in città della commissione Aces

La commissione Aces, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, sarà in visita a Potenza i prossimi 5 e 6 luglio per la candidatura di Potenza a ‘Città europea dello Sport 2021’. Venerdì 5 luglio la giornata sarà dedicata alla visita di alcuni impianti sportivi cittadini, Palarossellino, Stadio Viviani, piscina comunale ‘M.Riviello’, complesso ‘R. Mazzola’, Campo scuola di Macchia Romana, centri sportivi ‘Principe di Piemonte’ e ‘Oliver Club’. Ad accompagnare la delegazione l’assessore allo Sport Patrizia Guma, assessore che sabato 6 luglio, insieme al Sindaco, accoglierà i rappresentanti dell’Aces nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, per un incontro nel corso del quale il progettista culturale, Michele Cignarale, presenterà la ‘Difesa della candidatura’. La due giorni di concluderà, sempre nella Sala dell’Arco, con una conferenza stampa in programma alle ore 11 di sabato 6 luglio.