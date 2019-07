A Potenza per un delicato intervento chirurgico perde il portafogli. Lo ritrova la Polizia e scoppia in un pianto liberatorio

A P otenza la Polizia di Stato rinviene su un bus di Trenitalia un portafogli con all’interno documenti e denaro, smarrito da un uomo giunto in città per un ricovero presso l’Ospedale Civile, al quale viene restituito, integro del contenuto

Nel corso della mattinata odierna, agenti del Posto Polizia Ferroviaria di Potenza, durante l’attività di vigilanza nel piazzale antistante la stazione, nell’effettuare un controllo a bordo di un autobus di Trenitalia, che espletava servizio sostitutivo ed era appena giunto da Foggia, notavano per terra, seminascosto dal sedile, un portafogli da uomo, al cui interno, oltre ai documenti personali ed alla somma contante di euro 280,00, erano presenti certificati medici e ricette di farmaci. Considerato che, nel frattempo, i passeggeri si erano allontanati dallo scalo ferroviario, gli agenti iniziavano tutta una serie di accertamenti che, nel giro di un’ora, consentivano di risalire all’utenza cellulare del passeggero distratto, un sessantenne originario di Barletta. Al telefono, appreso del ritrovamento del portafoglio, l’uomo scoppiava in un pianto liberatorio e spiegava ai poliziotti di essere ricoverato presso l’Ospedale Civile di Potenza per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e che, proprio all’atto del ricovero, si era accorto di aver smarrito il portafogli, andando nel panico più totale, soprattutto perché aveva bisogno di comunicare ai medici i farmaci che assumeva prima di poter essere sottoposto all’intervento, farmaci indicati nelle ricette custodite nel portafogli. Gli agenti, pertanto, considerate le circostanze, si recavano personalmente in Ospedale, riuscendo a restituire all’uomo, oltre al portafogli, anche un sorriso.