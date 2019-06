Le Pro Loco di Rotonda e Tramutola rappresenteranno la Basilicata all’Infiorata Storica di Roma. Il 29 Giugno in Piazza San Pietro realizzeranno quadri floreali raffiguranti Sant’Antonio di Padova e la Madonna dei Miracoli nella Barca di Rose

Un tripudio di colori e di lavorazioni incastonati in uno scenario magnifico. L’esaltazione di una tradizione che affonda le radici nella storia ed è stata recuperata e valorizzata. Si avvicina l’appuntamento con la seconda edizione dell’ “Infiorata delle Pro Loco d’Italia”, organizzata dall’Unpli coinvolgendo infioratori provenienti da tutta la penisola, e con la IX edizione dell’Infiorata Storica di Roma, ideata e promossa dalla Pro Loco Roma Capitale presieduta da Lucia Rosi. Le composizioni ispirate a rappresentazioni sacre saranno realizzate il 29 giugno, in onore del Santo Padre e in occasione della festa patronale dei Ss. Pietro e Paolo, offrendo uno spettacolo unico a fedeli e visitatori che potranno ammirare una vera e propria mostra a cielo aperto, di fronte alla Basilica di San Pietro. “Questa’anno – fa sapere il Presidente del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, Rocco Franciosa – sarannno la Pro Loco Rotonda Eventi e la Pro Loco Tramutola a rappresentare la Basilicata con la realizzazione di due quadri raffiguranti Sant’Antonio di Padova Protettore di Rotonda e la Madonna dei Miracoli nella barca di rose Protettrice di Tramutola, grazie al supporto organizzativo dell’Unpli Nazionale e della Pro Loco di Roma”. “L’appuntamento del 29 giugno in Piazza San Pietro a Roma – ci tiene a rimarcare Rocco Franciosa, Presidente Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata – è una preziosa vetrina per valorizzare il grande lavoro che svolgono le Pro Loco per salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale immateriale dei nostri borghi lucani”. I quadri saranno pazientemente composti, tassello dopo tassello, sin dal pomeriggio del 28 e per tutta la notte, dai volontari delle Pro Loco di Rotonda e Tramutola coordinati dai rispettivi presidenti Daniela Nicolai e Vincenzo Lo Sasso, secondo le molteplici declinazioni dell’infiorata: dai trucioli, ai fiori, dalla frutta allo zucchero, al sale. Ad accompagnare la folta delegazione lucana i Sindaci di Rotonda Rocco Bruno e di Tramutola Francesco Carile. Lo scorso anno ha partecipato la Pro Loco Bella riscuotendo tanto successo con la rappresentazione del quadro floreale raffigurante gli ultimi quattro Papi: Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Papa Francesco, dal titolo “Sulla Via del rinnovamento”. La sera e la notte del 28 sarà possibile vedere da vicino il certosino e lungo lavoro di composizione dei quadri, uno spettacolo ricco di fascino e da non perdere, allietato dal profumo inebriante di fiori ed essenze.“Abbiamo recuperato e valorizzato l’antica usanza della realizzazione di quadri floreali, proprio in occasione della festa dei Santi Patroni e del Santo Padre, il 29 giugno, riportando a Roma la maternità della prima infiorata storica. Grazie all’Unpli all’evento prenderanno parte molte regioni d’Italia legate alle tradizioni dell’infiorata”, dichiara la presidente della Pro Loco di Roma Capitale, Lucia Rosi. In questa edizione saranno 15 i quadri realizzati dalle Pro Loco di: Roma Capitale (Lazio), Granze (Veneto), Patù (Puglia), Acquaviva Platani (Sicilia), Pontelongo (Veneto), Fucecchio (Toscana), Acireale (Sicilia), Tramutola (Basilicata), Rotonda (Basilicata), Gallese (Gallese), Aprilia (Lazio), Castelraimondo (Marche), Torricella Sicura (Abruzzo), da Unpli Lombardia (Curtatone, Guidizzolo, Casalmaiocco) e dalla Pro Loco Guspini – Ass. Culturale Infioratori Santa Maria (Sardegna).