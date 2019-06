A 27 anni dall’assassinio del giudice Borsellino iniziativa a Potenza. Domani il fratello Salvatore ospite nel capoluogo

L’associazione Insieme Onlus in collaborazione con Libera, l’Orablu e Ciclostile FIAB Potenza organizza per il 28 giugno una manifestazione a Potenza per presentare “L’agenda ritrovata. Il diario”

Raduno alle 19 presso il ponte romano sul Basento (di fronte all’ingresso su Viale del Basento di Oviesse) in bicicletta per percorrere i due chilometri sul lungofiume insieme a Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato, e giungere presso l’Associazione Insieme, dove Salvatore Borsellino testimonierà l’importanza di un sogno, realizzato con l’Associazione Orablu: portare a Palermo l’agenda rossa di Paolo Borsellino, misteriosamente scomparsa nella strage di via D’Amelio. Un viaggio partito da un punto lontano, il Passo del Gran Bernando, in cui alle gambe di Salvatore Borsellino si sono affiancate e sostituite quelle dell’ass. Orablu, fino a San Vito Lo Capo e dunque a Palermo, il 19 luglio del 2017, dopo venticinque anni da quel tremendo boato che a 57 giorni di distanza dalla strage di Capaci, gettava l’Italia nella prostrazione e nella disperazione. Il 28 giugno Salvatore Borsellino e gli amici della associazione culturale Orablu di Milano ripercorreranno le tappe fondamentali del viaggio dell’Agenda Ritrovata, che dal 25 giugno al 19 luglio 2017 coinvolse tutta l’Italia, toccando anche la città di Potenza, per riportare a Palermo, in una marcia di speranza e sul filo fondamentale della testimonianza e della memoria, un’agenda rossa, identica a quella sottratta a Paolo Borsellino, che durante la ciclo-staffetta è stata contrassegnata dai nomi di quanti ancora credono nella verità e che essa debba urlare in via D’Amelio, unendo in un unico grido di speranza tutta l’Italia. La serata sarà allietata dagli interventi musicali dei Tamburi dei Briganti, che daranno note alla testimonianza di Salvatore Borsellino, e dalla tavola imbandita gratuitamente dalla cucina di Associazione Insieme, perché alla riflessione si accompagni la gioia della condivisione, che rende gli incontri indimenticabili. La lunga ciclo-staffetta dell’Agenda Ritrovata è divenuto un libro, colorato e pieno di foto, didascalie, immagini e testimonianze, assemblato da L’Orablu per le edizioni Prospero editore, con una prefazione di Salvatore Borsellino. Le ultime trenta copie saranno vendute proprio a Potenza il 28 giugno. Il libro è il racconto tappa per tappa di un sogno, che percorre l’Italia per 2539 chilometri da Milano a Palermo, e la unisce in un unico grande desiderio di giustizia, partecipazione e impegno civile, nel ricordo di Paolo Borsellino e di quanti come lui nell’adempiere il loro dovere ci hanno rimesso la vita, ma continuano a vivere.