Cure termali, piscina e servizi per la cura e salute dei cittadini. A Ruoti attiva l’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Ruoti, nell’ultimo periodo, ha siglato alcuni convenzioni – a renderlo noto sono i consiglieri comunali del Gruppo Consiliare “Ruoti 2017” Stefano Capece e Tonino Troiano – per le cure termali e con la piscina di Baragiano a cui i cittadini ruotesi posso accedere con scontistiche a loro riservate. Relativamente alle cure termali l’amministrazione ha siglato un accordo con le terme di Rapolla per il periodo che va dal 22 Luglio al 3 Agosto e con le terme di Rosapepe a Contursi nel periodo compreso tra il 19 e 31 Agosto prossimo e tutti gli interessati potranno presentare apposita istanza al Comune che al raggiungimento di un minimo di 40 adesioni per ciclo attiverà il servizio mettendo a disposizione gratuitamente il servizio di trasporto. Invece per il servizio piscina a Baragiano – proseguono i consiglieri Troiano e Capece – il Comune firmato un protocollo d’intesa con l’ASD Old Friends Nuoto di Baragiano e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP). In tale accordo è previsto l’utilizzo gratuito della piscina per i portatori di disabilità che saranno seguiti da persone qualificate della Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico per le attività che vorranno praticare. Per detto accordo stipulato in via sperimentale qualora via sia un buon riscontro è stata, inoltre, prevista la possibilità di un servizio navetta. Le convenzioni hanno come obbiettivo quello di offrire ai cittadini dei servizi rivolti alla cura ed alla salute delle persone. Come Gruppo “Ruoti 2017” – concludono i consiglieri Troiano e Capece – abbiamo accolto subito la proposta avanzata dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Troiano che ha cercando di dare un subito una svolta nell’ambito delle politiche sociali fino ad ora tralasciate a margine. Con questa azione amministrativa sono stati posti al centro i cittadini che potranno usufruire di servizi a tutela della salute e della persona con notevoli agevolazioni. Pertanto, non possiamo che elogiare l’operato messo in campo in questi primi passi dalla nuova giunta e come gruppo saremo pronti a dare tutto il supporto e sostegno necessario affinchè queste iniziative si moltiplichino. Lo rendono noto i consiglieri del gruppo “Ruoti 2017”, Stefano L. Capece e Tonino Troiano.