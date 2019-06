Il nuovo Picerno per la Serie C inizia a prendere forma. Vincenzo Greco è il nuovo segretario generale e direttore gestionale

Prime manovre in casa Picerno in vista del campionato di Serie C

Vincenzo Greco, 43 anni, è il nuovo Segretario Generale e Direttore Gestionale dell’Az Picerno. Greco, nell’ultima stagione in Serie C, ha ricoperto lo stesso ruolo con il Monopoli Calcio. Il nuovo segretario del Picerno vanta numerose ed importanti esperienze in Serie B e C. Si ricordano, su tutte, le esperienze come segretario sportivo della Fidelis Andria in Serie B e C, segretario generale della Sambenedettese, al Chieti, Lumezzane Calcio e Reggina. Ha anche ricoperto il ruolo di componente della Commissione Lega Pro Direttori Generali e Segretari Generali ed ha conseguito il titolo presso la Figc. Nella segreteria, Greco si avvarrà della collaborazione di Maurizio Calabrese, dirigente fedelissimo che da anni, e con grande impegno e dedizione, ha svolto il ruolo di segretario della Società. La società, come sottolinea il direttore generale Enzo Mitro, “dà il benvenuto al dott. Greco e lo ringrazia per aver accettato l’incarico di condurre la Segreteria, e augura a Lui e allo staff buon lavoro”. La notizia è stata resa nota dalla società del Picerno.