Vietri di Potenza avrà la sua piscina comunale. Finanziato dal Governo un progetto presentato dal Comune

Il Comune di Vietri di Potenza risulta tra i 248 in tutta Italia destinatari di un contributo economico nell’ambito del “Bando Sport e Periferie 2018”, emanato lo scorso novembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie ad un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, che prevede la realizzazione di centro sportivo e in particolare di una piscina pubblica all’aperto, è arrivato un finanziamento di 500mila euro, il massimo che poteva essere concesso, a fronte di una spesa complessiva di 700mila euro. La differenza sarà cofinanziata dal Comune. La piscina verrà realizzata in contrada Mosileo, l’area ex Tendopoli, da troppo tempo in stato di abbandono. Queste le dichiarazioni del sindaco Giordano: “Esattamente due anni fa, l’11 giugno 2017, a Vietri di Potenza, un gruppo di giovani, “sprovveduti”, “inesperti”, “incoscienti” e soprattutto “sognatori” riuscivano a vincere le elezioni amministrative. A distanza di due anni esatti dalla nostra elezione, siamo felici di comunicare alla comunità vietrese un’altra bellissima notizia. Festeggiamo così i primi due anni di amministrazione. E’ una notizia molto importante per la comunità vietrese”. Sono stati oltre 1800 i progetti presentati dai Comuni italiani nell’ambito del bando. Di questi, 248 quelli finanziati. E quello proposto dal Comune di Vietri risulta essere al 63esimo posto, con un punteggio di 65,2 (il massimo assegnato è stato 78). Dei quattro progetti lucani, quello vietrese è il primo finanziato. “Siamo davvero soddisfatti – ha continuato il sindaco Giordano – perché il valore aggiunto del progetto è rappresentato dal recupero dell’area, da troppo tempo in stato di abbandono, presso cui sorgerà la struttura, vale a dire contrada Mosileo, ex Tendopoli. Non c’era modo migliore per celebrare il nostro secondo anniversario”. La graduatoria dei progetti finanziati è stata già approvata con un decreto firmato dal sottosegretario di Stato Giancarlo Giorgetti, ed è stata approvata anche dalla Conferenza Unificata del Governo nell’ultima seduta. Il finanziamento di questo progetto rappresenta per Vietri di Potenza qualcosa di molto importante, visto che ormai da troppi anni la comunità richiedeva un lavoro proprio in tal senso. A breve l’amministrazione comunale renderà noto alla cittadinanza la data dell’assemblea pubblica per illustrare le attività dei primi 24 mesi di attività amministrativa.