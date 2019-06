L’aeroporto di Salerno è realtà. Il Ministro Tria firma la concessione

“La Campania avrà finalmente un secondo aeroporto. In queste ore il ministro Tria ha firmato il decreto di concessione per il via libera al secondo scalo della nostra regione”. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e la senatrice M5S Felicia Gaudiano hanno annunciato così l’ok del ministro dell’Economia Giovanni Tria per l’aeroporto situato tra i comuni di Ballizzi e Pontecagnano. “Grazie al nostro governo e all’impegno di una filiera istituzionale che ha visto all’opera i gruppi regionale e parlamentare del Movimento 5 Stelle, in stretta collaborazione con il sottosegretario Cioffi e il ministro Toninelli, abbiamo ottenuto in pochi mesi quanto precedenti governi nazionali e regionali non sono riusciti a realizzare in vent’anni – si legge in una nota stampa -. A dispetto di annunci roboanti del governatore De Luca e del figlioletto Piero, solo grazie al nostro impegno siamo riusciti a ottenere che il ministero dell’Economia firmasse la concessione ventennale necessaria a rendere operativo al 100% l’aeroporto ‘Costa d’Amalfi’. Una svolta non soltanto per il territorio della provincia di Salerno, ma per l’intero Meridione”. “L’aeroporto di Salerno era assurto, oramai, a emblema del fallimento dei governi regionali Bassolino, Caldoro e De Luca. Una gestione politica – sottolineano Cammarano e Gaudiano – che ha speculato a fasi alterne su un progetto mai decollato, valso comunque a sprecare decine di milioni di fondi pubblici. Si mette così la parola fine a polemiche pretestuose e infondate sulla presunta volontà del ministro Toninelli di opporsi all’apertura dell’aeroporto”. Secondo il consigliere Cammarano e la senatrice Gaudiano “far partire questo progetto consentirà, da oggi, di operare finalmente su una programmazione turistica, alla luce di un incremento esponenziale del numero di voli nella nostra regione”.

Fonte: Ondanews.it