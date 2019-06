Domani il “Gran Galà del calcio lucano” a Sant’Angelo Le Fratte

È in programma domani 6 giugno, alle ore 18:30, presso la splendida cornice naturale offerta dal meraviglioso anfiteatro di Sant’Angelo Le Fratte, il “Gran Galà del Calcio Lucano”. È una vera e propria festa volta a promuovere il calcio lucano. Ad organizzare l’evento è l’associazione Abordocampo con l’impegno e la perseveranza che contraddistinguono da sempre l’operato del Presidente Antonio Vuolo con il patrocinio dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) e del responsabile del Sud Italia Antonio Trovato che organizza con successo il Galà AIC Campania. L’obiettivo è di valorizzare la figura del giovane calciatore lucano. Il calcio è infatti occasione di confronto, di condivisione e un modo per acquisire valori fondamentali tra cui il rispetto reciproco, la capacità di accettare vittorie e sconfitte e di fare squadra senza limitarsi al mero agonismo. Il Galà sarà un’occasione per far conoscere il proprio nome abbinato ai propri meriti sportivi (capo-cannonieri, migliori giocatori etc.). Nel corso della serata saranno premiati tutti i calciatori dalla serie D alla Prima Categoria, scelti dagli allenatori dei rispettivi campionati. Non mancheranno le premiazioni dei capo-cannonieri, dei capitani delle squadre vincitrici e dei calciatori lucani che si sono contraddistinti, vincendo fuori Regione. Durante la serata presentata dal Professor Galasso affiancato dalla giornalista Gherarda Cerone sarà riservata un’attenzione particolare ai giovani calciatori lucani che si sono distinti nei vari campionati tra i Giovanissimi, Allievi, Under 18 e Berretti. Per promuovere questa manifestazione che dà lustro ai talenti calcistici della Basilicata è importante il sostegno di aziende e di professionisti con l’auspicio che possano condividere e portare avanti questo progetto. A loro si rivolgono gli organizzatori dell’evento per sensibilizzare e canalizzare forze ed energie per questa grande festa che coinvolgerà tutti i lucani.