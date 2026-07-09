Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri conferisce la medaglia d’oro a Luca Sannino, giovane militare di Vietri di Potenza scomparso a 27 anni

Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha voluto riconoscere al giovane carabinieri di Vietri di Potenza Luca Sannino, deceduto lo scorso 21 marzo, la medaglia d’oro dell’Arma dei Carabinieri per l’apprezzata attività svolta dal giovane militare in tre anni di servizio.

Luca prestava servizio presso la Caserma dei Carabinieri di Qualiano, nel napoletano. Era ricoverato nell’ultimo periodo, a causa di un male, presso l’ospedale civile di Pescara, dov’è deceduto il 21 marzo. Un giovane amato e apprezzato da tutti, che tanto amava il suo paese e tanto era impegnato in diverse iniziative nel sociale, coma le rappresentazioni per la Passione di Cristo e altre iniziative in paese.

Nella giornata di ieri, per conto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il comandante della stazione di Vietri di Potenza, Daiana Conte, ha consegnato la medaglia d’oro ai genitori di Luca, Gennaro e Rosa. Una grande emozione per loro, a testimonianza del grande amore che tutti nutrivano per Luca, definito un ragazzo straordinario da tutti, che anche nei momenti più difficili, mentre lottava contro un male, riusciva a trasmettere serenità e presenza.

“Spero – ha scritto in una lettera il Generale Luongo ai genitori di Luca – possa essere di conforto la certezza che li ricordo di Luca continuerà a vivere, oltre che nel cuore dei suoi cari, anche negli affettuosi pensieri dei suoi commiltoni e nella riconoscente gratitudine delle comunità in favore delle quali ha operato”.

Tanta è stata l’emozione dei genitori di Luca, che hanno voluto ringraziare, anche tramite questo articolo, il Generale Salvatore Luongo e l’Arma dei Carabinieri per questo riconoscimento alla memoria del loro caro figlio prematuramente scomparso.

La morte di Luca ha scosso e non poco la comunità di Vietri di Potenza, colpita tra l’altro in pochi mesi da gravi lutti di giovani ragazzi.

Appresa la notizia del riconoscimento consegnato dall’Arma dei Carabinieri in ricordo di Luca, il sindaco vietrese Christian Giordano ha sentito la famiglia, rinnovando la vicinanza dell’amministrazione e della comunità: “La scomparsa di Luca, giovane apprezzato, un amico, voluto bene da tutti, ci ha colpiti duramente e ci ha tolto. Piangiamo ancora oggi la scomparsa di un nostro figlio strappato prematuramente alla vita. Luca era un ragazzo umile, vivace, rispettoso, sempre disponibile e stimato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Era un ragazzo profondamente amato, e il vuoto che ha lasciato è colmato solo dalla gratitudine per i tanti ricordi belli che ci ha regalato. E il riconoscimento dell’Arma dei Carabinieri, con la medaglia d’oro in suo ricordo, ci riempie il cuore e ci fa capire quanto Luca era voluto bene e quanto bene ha fatto, in pochi anni, al servizio dello Stato e delle comunità dove ha operato”.

Il ricordo di Luca continua a vivere e vivrà, anche tramite una serie di iniziative che sono organizzate in paese con il suo ricordo e il suo sorriso.

Claudio Buono