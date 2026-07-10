“Si Rassegna”: ad Avigliano oggi e domani due giorni dedicati al cinema indipendente tra proiezioni, incontri e laboratori

Venerdì 10 e sabato 11 luglio il CineTerrarium di Avigliano (Via Don Minzoni) ospiterà la prima edizione di SI RASSEGNA, la rassegna di cinema indipendente promossa dal Collettivo Anomalie. Due giornate gratuite e aperte al pubblico pensate per restituire al cinema la sua dimensione più autentica: quella di esperienza condivisa, spazio di confronto e occasione di incontro.

Il titolo della manifestazione nasce da un gioco di parole che racchiude il suo spirito: “A volte ci si rassegna… altre volte si fa una rassegna.” Un invito a non rassegnarsi all’idea che il cinema possa perdere la sua funzione culturale e collettiva, ma a viverlo come luogo capace di generare dialogo, partecipazione e nuove prospettive.

La manifestazione inizierà venerdì 10 luglio alle 18.30. La serata si aprirà con l’incontro “Per un cinema dal basso”, a cura del Collettivo Anomalie, seguito dalle proiezioni dei film in concorso a partire dalle 19.00. Completerà la giornata “Ninfee di cinema”, laboratorio interattivo dedicato alla memoria cinematografica ideato da Mattia Paone.

Sabato 11 luglio, con apertura alle ore 17.00, il pubblico potrà partecipare alla masterclass dedicata al sound design e alla musica per il cinema, condotta da Mario Pepe e Simone Sabia. Seguiranno i saluti istituzionali della presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, le proiezioni dei film in programma dalle ore 18.30 e un talk dedicato al rapporto tra cinema e letteratura con Angela Maria Salvator e Angela Pietrafesa. Anche nella seconda giornata tornerà il laboratorio “Ninfee di cinema”.

Al termine di entrambe le serate, il pubblico sarà invitato a trattenersi per un momento conviviale, con l’obiettivo di favorire lo scambio di idee e l’incontro tra spettatori, autrici, autori e professionisti del settore.

Tra proiezioni, laboratori, incontri e momenti di confronto, SI RASSEGNA si propone come uno spazio dedicato al cinema libero e indipendente, capace di attraversare linguaggi diversi e di trasformarsi in una scintilla di dialogo per la comunità.