Basilicata Digital Channel in PDF: dal 13 luglio la testata giornalistica raddoppia con un nuovo formato di pubblicazioni

Basilicata Digital Channel in PDF: orgogliosi delle origini ma proiettati nel futuro

“Orgogliosi delle nostre origini, che affondano nelle più prestigiose testate giornalistiche della Basilicata, ma ben ancorati al presente e proiettati nel futuro. E da lunedì 13 luglio anche in formato PDF”.

Basilicata Digital Channel, la testata giornalistica web nata due anni e mezzo fa dall’esperienza e dalla voglia di rimettersi in gioco dello staff della Gazzetta del Mezzogiorno, raddoppia. “Nel corso di questi primi due anni e mezzo di viaggio – fa sapere la redazione – di viaggio abbiamo visto crescere l’affetto e la fiducia da parte dei nostri lettori, che ci riconoscono come punto di riferimento dell’informazione digitale per la Basilicata. Ma volevamo di più. Ovvero, dare forma grafica alle nostre esperienze professionali, che sono il valore aggiunto che ci contraddistingue nel mare magno del web”.

“Basilicata Digital Channel ha preso il meglio della carta stampata lucana: le storiche firme della Gazzetta del Mezzogiorno e del Quotidiano, e le ha proiettate nel mondo digitale. Oggi rendiamo omaggio al luogo dove siamo nati, le pagine di un giornale, con una prima pagina-vetrina in formato PDF, che sarà distribuita gratuitamente ai nostri lettori, come di consueto, attraverso il nostro sito e i nostri canali social. Le notizie principali della giornata selezionate e confezionate in una accattivante veste grafica. Per noi, l’orgoglio di vedere la nostra testata e le nostre firme su un “foglio”, sia pure digitale. Per i lettori una “chicca” e uno strumento in più per un percorso di informazione consapevole”, concludono.