‘Dai monti lucani al mare del Cilento’, pubblicata l’autobiografia del titese Pasquale Pucciariello

E’ stata pubblicata l’autobiografia di Pasquale Pucciariello, graphic designer di Tito, dal titolo “Dai monti lucani al mare del Cilento”.



DAI MONTI LUCANI AL MARE DEL CILENTO, la vita di un graphic designer – Il cammino di Pasquale è segnato da una profonda transizione: la decisione di lasciare il seminario. Questo passo rappresenta un momento di rottura ma anche la volontà di voltare pagina, ridefinendo da zero il proprio futuro. Per ricaricarsi e trovare una nuova bussola, Pasquale intraprende un viaggio in Cilento, un’esperienza rigenerante che fa da ponte verso la sua nuova vita. Tornato con una visione chiara, Pasquale canalizza la sua creatività nel lavoro di grafico, unendo passione e competenza. Questa dedizione si concretizza nella nascita della sua creatività imprenditoriale: la fondazione di “La Strana Grafica”, una tipografia online che trasforma le sue idee in un progetto di successo. Parallelamente alla stabilità lavorativa arriva anche l’indipendenza personale, coronata dal passo importante di andare a vivere da solo prendendo casa nel centro storico di Tito. La vita, tuttavia, lo mette di fronte a prove dolorose e premature. Pasquale affronta il trauma profondo per la morte del giovane papà Mario, seguito da un’altra grave perdita, la morte del suo gatto, Fortunato. Nonostante le ferite, Pasquale non si chiude in se stesso, ma trasforma il dolore in amore per il prossimo attraverso una costante e attiva collaborazione in parrocchia, rimanendo legato alla comunità. Tutti questi tasselli, le rinascite, i successi professionali, i distacchi laceranti e l’impegno verso gli altri, hanno scavato a fondo nella sua anima. Questo lungo e a tratti faticoso cambiamento interiore ha levigato le sue fragilità, trasformandole in punti di forza e consapevolezza, e rendendo Pasquale l’uomo strutturato, resiliente e autentico che è oggi.



Quello che il lettore avrà tra le mani non è soltanto un libro: è il racconto più sincero degli ultimi dieci anni della mia vita. Una vita vera, con le sue luci e le sue ombre. Un decennio che è stato un’altalena di emozioni: cadute improvvise, perdite che hanno cambiato per sempre il paesaggio del mio mondo, ma anche conquiste, soddisfazioni e traguardi raggiunti attraverso notti insonni, lacrime, fatica e sacrificio.



“Ho scelto di abbassare ogni difesa e raccontarmi senza filtri, perché credo che le nostre storie siano intrecciate più di quanto immaginiamo. Quando tocchiamo il fondo o ci sentiamo smarriti, il silenzio può diventare la prigione più difficile da abbattere. Per questo ho deciso di condividere la mia voce: nella speranza che, tra queste pagine, tu possa trovare anche un po’ della tua. Vorrei che questo libro fosse un invito. Se nei miei dubbi riconoscerai i tuoi, spero che queste pagine possano offrirti una direzione, o almeno il coraggio di cercarla. Se la mia esperienza riuscirà a donarti anche solo un frammento della chiarezza che ho inseguito per tanto tempo, allora il mio viaggio avrà acquisito un significato ancora più profondo. Non troverai una guida perfetta né risposte universali. Troverai una storia vissuta, raccontata con onestà. E il mio augurio più grande è che, arrivato all’ultima pagina, tu possa sentirti un po’ più forte, un po’ più consapevole e pronto a scrivere il prossimo, straordinario capitolo della tua vita”, ha raccontato Pasquale a melandronews.it.



Il libro è disponibile contattando il numero di cellulare 3460474429, su Facebook contattando la pagina “La Strana Grafica” o via mail all’indirizzo lastranagrafica@gmail.com

redazione