Incidente sul lavoro nel Potentino, deceduto un operaio 53enne dopo alcuni giorni di agonia in Ospedale

Non ce l’ha fatta l’operaio di 53 anni, Roberto Frezza di Apricena (Foggia), rimasto gravemente ferito nella mattinata del 2 luglio scorso a San Fele, nel rione Costa, mentre stava effettuando alcuni lavori per conto dell’impresa che si era aggiudicata un appalto per lavori di riqualificazione di un’area. L’uomo è deceduto in mattinata, poco prima delle ore 10, all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato immediatamente trasferito dai sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

L’uomo (nella foto in pagina) era a bordo di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio in una zona impervia cadendo poi rovinosamente a terra. Anche se l’esatta dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, anche con l’ausilio di una eliambulanza, atterrata sul campo di calcetto poco distante. Era rimasto ricoverato dallo scorso 2 luglio nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche i Carabinieri.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Apricena. Roberto Frezza, infatti, era una persona molto stimata e conosciuta.

La Procura di Potenza ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità e fare chiarezza sul grave accaduto.

Claudio Buono