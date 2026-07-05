Incidente sul lavoro nel Potentino, deceduto un operaio 53enne dopo alcuni giorni di agonia in Ospedale

5 Luglio 2026 nessun commento 1948 Dalla Basilicata , , , ,

Non ce l’ha fatta l’operaio di 53 anni, Roberto Frezza di Apricena (Foggia), rimasto gravemente ferito nella mattinata del 2 luglio scorso a San Fele, nel rione Costa, mentre stava effettuando alcuni lavori per conto dell’impresa che si era aggiudicata un appalto per lavori di riqualificazione di un’area. L’uomo è deceduto in mattinata, poco prima delle ore 10, all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato immediatamente trasferito dai sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

L’uomo (nella foto in pagina) era a bordo di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio in una zona impervia cadendo poi rovinosamente a terra. Anche se l’esatta dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, anche con l’ausilio di una eliambulanza, atterrata sul campo di calcetto poco distante. Era rimasto ricoverato dallo scorso 2 luglio nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche i Carabinieri. 

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Apricena. Roberto Frezza, infatti, era una persona molto stimata e conosciuta. 

La Procura di Potenza ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità e fare chiarezza sul grave accaduto.

Claudio Buono

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *