Giuseppe Conte nomina Christian Giordano coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle

E’ stato firmato l’atto di nomina da parte del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dei rinnovati organismi regionali e provinciali in tutta Italia. In Basilicata spicca la nomina di Christian Giordano quale coordinatore regionale del M5S. Per il Potentino la referente sarà Alessia Araneo, consigliera regionale, per il materano Leo Rubino.

Una grande soddisfazione per Giordano, già all’età di 37 anni eletto presidente della Provincia di Potenza, carica che ricopre tutt’ora insieme a quella di sindaco di Vietri di Potenza, dopo la vittoria delle elezioni nel 2017 e la riconferma nel 2022.

“Sono tante le recenti novità che hanno interessato il nostro Movimento: dall’ampliamento del Consiglio Nazionale con nuovi esponenti eletti dagli iscritti, alla nomina dei vicepresidenti e dei coordinatori dei Comitati nazionali; dall’introduzione del nuovo regolamento per i gruppi territoriali fino all’inserimento nello Statuto del Network Giovani. Per funzionare davvero, un’organizzazione ha bisogno di essere capillare, strutturata ed efficace. È in questa direzione che il Presidente ha designato la nuova squadra dei coordinatori regionali e provinciali, approvata dal Consiglio nazionale previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi territoriali coinvolti grazie al prezioso contributo della vice presidente vicaria Paola Taverna”, ha fatto sapere il coordinamento nazionale del M5S.

Queste le parole di Giordano: “Assumo l’incarico di Coordinatore Regionale del MoVimento 5 Stelle con grande senso di responsabilità e con la piena consapevolezza della complessità del lavoro che ci attende. Farò il possibile per non deludere le aspettative. Mi rendo conto che la sfida è ardua, ma lavorerò per generare un cambiamento concreto, utile non solo al Movimento 5 Stelle in Basilicata, ma all’intera comunità lucana. L’obiettivo è costruire un percorso credibile di rilancio che metta al centro i bisogni reali delle persone. Ringrazio Arnaldo Lomuti che, con capacità e serietà, ha guidato il Movimento in una fase storica particolarmente complessa. A lui ho già chiesto sostegno e collaborazione, perché è chiaro a tutti che da soli non si va da nessuna parte: non esistono incarichi che si esercitano in solitudine, né responsabilità che si sostengono senza una squadra”.

Poi sulla nomina: “Ho accettato la proposta del Presidente Giuseppe Conte, che ringrazio per la fiducia, mettendomi a disposizione di una comunità politica che nel tempo si è evoluta senza mai perdere di vista il valore del bene comune. Un ringraziamento sentito va anche a Paola Taverna. Un forte abbraccio a Viviana Verri, coordinatrice provinciale uscente di Matera, per il contributo politico e umano offerto in questi anni al radicamento e alla crescita del Movimento in Basilicata. Rivolgo inoltre i miei migliori auguri di buon lavoro agli amici Alessia Araneo, coordinatrice provinciale per Potenza, e Leo Rubino, coordinatore provinciale per Matera: il loro impegno sarà prezioso per rafforzare il radicamento del Movimento e affrontare insieme le sfide che ci attendono”.

“Oggi – ha aggiunto Giordano – abbiamo bisogno di pragmatismo, serietà e visione per rilanciare con forza la nostra presenza. Aprirò immediatamente una fase di ascolto degli attivisti, dei territori e delle comunità. La mia esperienza di sindaco e presidente della Provincia mi porta ad avere un approccio pragmatico: la politica parte dai temi e dai problemi per tradursi in soluzioni attraverso il coinvolgimento delle persone. Proporrò innovazioni che favoriscano una virtuosa apertura del Movimento e il coinvolgimento reale delle energie migliori, lavorando comune per comune. In questa direzione si inserisce anche NOVA, il percorso di partecipazione che farà tappa a Potenza e Matera il prossimo 16 maggio e che rappresenta una straordinaria occasione per aprirci a nuove forze, nuove idee e contribuire, dal basso, alla costruzione del programma elettorale nazionale con il coinvolgimento di tutti. Mi spenderò affinché i giovani assumano un ruolo determinante. Abbiamo bisogno della loro energia, della loro visione e del loro coraggio. Non come presenza simbolica, ma come protagonisti del futuro del Movimento e della Basilicata. In generale sento di poter dire che chi desidera offrire il proprio contributo, può farsi avanti. Occorre restituire dignità alla nostra Regione, partendo dagli ultimi e rimettendo al centro umanità e solidarietà, valori che hanno sempre caratterizzato il nostro impegno. Sono convinto che la Basilicata abbia tutte le potenzialità per invertire la rotta, ma servono coraggio, entusiasmo e scelte chiare”.

“Per raggiungere questo obiettivo – ha concluso – sarà fondamentale costruire un confronto serio e responsabile con tutte le forze civiche e progressiste che condividono la necessità di un cambiamento profondo, basato su legalità, giustizia sociale e tutela del territorio. Le sfide che abbiamo davanti richiedono maturità politica e capacità di fare sintesi nell’interesse esclusivo dei cittadini. È tempo di una rivoluzione pacifica fondata sul nostro patrimonio umano, capace di interrompere meccanismi, noti a tutti ma troppo spesso ignorati, che hanno prodotto impoverimento e declino. Non possiamo più accettarlo. In questo ruolo mi spenderò con determinazione per contribuire a scardinare sistemi che hanno impoverito la nostra terra. Le sfide sono molte, a partire da quei comuni che possono diventare fin da subito il segno concreto di un cambiamento possibile. Mi metto a disposizione con umiltà e determinazione, aprendo il Movimento alle idee, alle competenze e a chiunque voglia contribuire a costruire una nuova stagione per la Basilicata. Accolgo questo incarico con emozione sincera: il Movimento 5 Stelle ha accompagnato il mio percorso umano e politico fin dall’inizio. Proprio per questo avverto ancora di più il peso e l’onore della responsabilità che oggi mi viene affidata”.

redazione