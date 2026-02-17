Campionato Ornitologico Mondiale, tre medaglie d’oro per Antonio Sapienza di Tito

Antonio Sapienza, che fa parte dell’associazione ornitologica Arcobaleno di Tito, ha ottenuto tre medaglie d’oro al 73° Campionato Ornitologico Mondiale, svoltosi a Marche-en-Famenne (Belgio).

Il campionato mondiale ha visto la partecipazione di numerosi allevatori italiani della FOI – Federazione Ornicoltori Italiani. All’evento c’è stata l’esposizione di oltre 18.000 uccelli ornamentali. È una delle manifestazioni più importanti al mondo per gli allevatori.

“Un risultato di prestigio che conferma il ruolo centrale dell’associazione di Tito nella formazione di allevatori di talento, portando così in alto il nome di Tito e della Basilicata nelle competizioni internazionali di settore”, ha commentato Fabio Laurino, sindaco di Tito, che ha incontrato Sapienza in Municipio.