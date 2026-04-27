Tre comuni lucani legati dall’acqua. Picerno, Tito e San Martino D’Agri: un lavoro di ricerca sui mulini storici diventa un cortometraggio

Picerno, Tito e San Martino D’Agri, tre comuni legati dall’acqua. Un lavoro di ricerca del CNR ISPC di Tito Scalo sui mulini storici in Basilicata diventa un cortometraggio per raccontare memoria, identità e cultura. In studio Maurizio Lazzari ricercatore CNR ISPC e lo scenografo Gerardo Viggiano raccontano dell’esperienza di ricerca e di ricostruzione.

San Martino d’Agri, Picerno e Tito. Tre comuni, accomunati da un comune denominatore, l’acqua. Nasce da un lavoro sul territorio di ricerca e racconti per recuperare la memoria storica il cortometraggio “Le comunità dell’acqua” prodotto dal Cnr-Ispc. Su oltre quattrocento filmati è arrivato tra i quattro finalisti al Faro Film Festival di Venezia. Ospiti in studio della puntata di Caleidoscopio, Maurizio Lazzari, ricercatore senior di geoarcheologia del Centro nazionale della ricerca di Tito scalo e docente universitario e lo scenografo e artista Gerardo Viggiano. Il documentario intreccia storie e testimonianze nella regione Basilicata dei paesi di San Martino d’Agri, Tito, Picerno e Terranova di Pollino ricostruendo il profondo legame tra gli abitanti e l’acqua: dal mulino e dalla gualchiera, un tempo motori di un’economia fondata sulla forza dell’acqua, fino agli orti ancora irrigati dai canali del fiume, il racconto si sviluppa come una narrazione corale in cui passato e presente dialogano.

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