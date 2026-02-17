Elezioni Provincia di Potenza, sono sei le liste presentate. Ecco tutti i candidati

Sono sei le liste presentate in vista del rinnovo dei dodici componenti del Consiglio Provinciale di Potenza, in programma per il prossimo 8 marzo. Le elezioni riguardano il rinnovo solo dei consiglieri provinciali e non del Presidente. Ecco il dettaglio:

Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia che sostiene: Cillo Maria, Sinisgalli Filippo, Arleo Tiziana, De Bonis Felicetta, Grieco Anna Maria, Labanca Francesco, Latorraca che sostiene: Cillo Maria, Sinisgalli Filippo, Arleo Tiziana, De Bonis Felicetta, Grieco Anna Maria, Labanca Francesco, Latorraca Antonio, Vigna Vincenzo;

Fratelli d’Italia che propone: Vigilante Antonio, Grieco Serena, Cicchella Antonio, Pippa Federico, Innella Debora, Veneziano Lazzaro, Gerardi Rosita;

Forza Italia composta da otto candidati: Bartolomeo Nicola, Briglia Rossana, Calcagno Rosaria, Dibuono Pietro, Di Sanzo Giovanna, Mitolo Giuseppe, Restaino Gianmichele e Termine Viviana;

La Provincia dei 100 Comuni con sei candidati: Aloisio Valeria, De Rosa Rocco, Nardella Alfonso, Quatti Barbara, Russo Giovanni, Bochicchio Margherita;

Azione con Calenda che propone: Coletta Carmen, Conte Carmine Antonio, De Salvo Giuseppe, Giorgio Valeria Carmela, Labanca Giuseppina, Pace Carminedavide, Ponzo Stefania, Salvia Jessica, Schettino Donato;

Provincia Unita – Centro Sinistra Unito” che sostiene: Claps Vitina, Giordano Alessio, Falabella Salvatore, Iosco Caterina, Pietrafesa Rosa, Simonetti Luigi, Smaldone Pierluigi, Stella Brienza Enzo, Guidetti Giammarco, Rizzo Giovanna.

Gli aventi diritto al voto sono 1190, tra sindaci e consiglieri dei 100 comuni della provincia, e potranno esprimere ciascuno una sola preferenza per eleggere dodici membri del nuovo Consiglio. Le operazioni di voto si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nell’aula consiliare, al secondo piano della sede della Provincia di Potenza, in Piazza Mario Pagano, dove, al termine delle operazioni di voto e di tutti gli adempimenti di rito, verrà effettuato lo scrutinio.