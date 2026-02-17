“Tutto quello che resta di te”, domani 18 febbraio a Potenza quinto ed ultimo appuntamento con la 19^ edizione della rassegna AltroCinemaPossibile

Quinto ed ultimo appuntamento con la XIX edizione della rassegna di “AltroCinemaPossibile, il cinema dei diritti”, mercoledi 18 febbraio presso il ridotto del Teatro F. Stabile di Potenza alle ore 21 sarà proiettato “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis.Cherien Dabis dirige e interpreta un film che invita tutti a interrogarsi su quanto accade oggi. È solo conoscendo il passato che si può comprendere il presente, ed è ciò che il regista fa scegliendo un punto di vista, quello palestinese, senza dimenticare quello di chi vi si oppone. Questo film ci ricorda che i palestinesi non sono Hamas, la quale pretende di agire a nome di tutti non avendone il diritto e che non è con l’oppressione e la separazione che si lavora per la pace. Tutto ciò con una collocazione cronologica che precede il 7 ottobre.

1988 Prima Intifada. Noor, un adolescente viene colpito da un proiettile sparato dagli israeliani. La madre, ormai anziana, si rivolge ad un interlocutore, di cui scopriremo l’identità solo molto più avanti, sentendo la necessità di raccontargli quanto accaduto alla famiglia nel passato. Si passa a Jaffa nel 1948 quando il nonno di Noor, Sharif, viene arrestato perché attaccato alla propria terra dopo che gli inglesi hanno lasciato la regione. E poi si arriva al 1978, al campo dei rifugiati in Cisgiordania. Qui Salim, figlio di Sharif, viene umiliato da un soldato israeliano dinanzi al figlio Noor, del quale poi seguiremo le vicende che coinvolgeranno i genitori.

La rassegna organizzata da Zer0971 Ets ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.

Ingresso con ACP card, per chi non ne è in possesso l’ingresso al film è consentito con il contributo associativo di € 4.

