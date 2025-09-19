Radar sul Monte Li Foj, la battaglia continua. Il Comune di Potenza delibera la propria contrarietà, soddisfatto il Comitato

Continua a tenere banco a Picerno la vicenda relativa alla installazione di un radar meteorologico della Protezione Civile sul Monte Li Foj. Il Comitato No Radar ha fatto sapere che nei giorni scorsi c’è stata l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Potenza dell’ordine del giorno con a tema la contrarietà dell’assise comunale all’istallazione del radar.

“Potenza – fa sapere Antonio Genovese, presidente dell’Associazione Monte Li Foj e del Comitato NO Radar – era l’ultimo Comune che doveva deliberare in merito, dopo che lo stesso era già stato approvato dai consigli comunali di Picerno, Tito e Ruoti. Con tale approvazione si conclude questo passaggio fondamentale che dimostra ancora una volta la netta contrarietà delle comunità locali ricadenti su Monte li Foj. In esso si evince l’enorme impatto ambientale e sociale che l’opera comporterebbe sugli abitanti delle comunità interessate nonché l’inutilità dell’opera visto la sua vestustità”.

“Noi come comitato – ha aggiunto Genovese – siamo estremamente felici che anche la componente politica delle nostre comunità abbia finalmente dato un segnale politico alla Regione e allo Stato: il territorio è di chi lo vive e non è disponibile ad essere deturpato per opere che servono solo a sprecare soldi pubblici e della sua inutilità ormai acclamata”.

In ultimo, “il Comitato ringrazia i consiglieri comunali sia di maggioranza che delle minoranze dei comuni di Picerno, Potenza, Tito e Ruoti nonché i sindaci dei comuni menzionati per il grande risultato ottenuto. Un altro passo è stato fatto contro l’istallazione del Radar su Monte li Foj, la strada è ancora lunga ma siamo sempre più convinti che con la nostra lotta e l’aiuto di tutti alla fine anche chi deve decidere riconosca finalmente che la ragione è dalla nostra parte. Ora e sempre NO Radar sul Monte Li Foj”.

