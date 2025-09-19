A Potenza il ‘Graduation Day’ dell’Università della Basilicata. Il 23 settembre cerimonia di celebrazione dei neolaureati dell’Ateneo

L’Università degli Studi della Basilicata organizza a Potenza, martedì 23 settembre 2025, il Graduation Day, cerimonia di celebrazione delle neolaureate e dei neolaureati dell’Ateneo. L’evento inizierà alle ore 17.00 con il corteo accademico, che partirà da Largo Pignatari e attraverserà il centro di Potenza per raggiungere Piazza Torre Guevara.

In questa sede avrà luogo la cerimonia ufficiale, introdotta dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, Ignazio M. Mancini, cui seguiranno i saluti istituzionali, gli interventi di Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di Rosaria Cimino, Presidente del Consiglio degli Studenti – Unibas. Si prevede poi un dialogo, moderato dalla Prorettrice alla Comunicazione – Unibas, prof.ssa Elena Esposito, con due laureate dell’Ateneo lucano: l’ingegnera Amalia Tedeschi, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, e la dottoressa Francesca Tolve, Dirigente Tecnologo e Responsabile della Sezione di Diplomazia Scientifica e Cooperazione Internazionale presso il CNR.

La manifestazione si concluderà con l’intervento del Direttore Generale dell’Ateneo, Marco Porzionato, che, pronunciando il tradizionale “Gaudeamus Igitur”, darà avvio al lancio dei tocchi, cui seguirà la consegna delle pergamene di laurea.

Il Graduation Day assume un valore simbolico di particolare rilievo: non solo celebrazione di un traguardo significativo per le neolaureate e i neolaureati, ma anche espressione dell’identità e della coesione della comunità accademica dell’Università della Basilicata, costantemente impegnata nella promozione della formazione e della crescita dei propri studenti e delle proprie studentesse. A completare la cerimonia saranno gli interventi musicali del Coro Unibas dell’Associazione Universa Musica, diretto dal Maestro Gerardo Spinelli, che contribuiranno a conferire ulteriore solennità alla cerimonia.

Lo rende noto la prof.ssa Elena Esposito, Prorettrice con delega alla comunicazione e alla valorizzazione dell’immagine dell’Ateneo.