Rinvenuto il corpo senza vita di Nunzio Sblendido. Era scomparso dal 15 settembre

Arriva una tragica notizia da Abriola. Pochi minuti fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di Nunzio Sblendido, il giovane di 35 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 15 settembre. Il corpo del giovane è stato rinvenuto non distante dall’auto, nell’area boschiva in un canale, e nelle vicinanze del luogo dove ieri è stata ritrovata una sua maglia e il borsello.

A ritrovarlo il personale tra Vigili del Fuoco e volontari di Protezione Civile che da giorni lo cercavano. La sua auto è stata ritrovata l’altro giorno.

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino, chiamato da ieri ad intervenire, con il supporto dei Vigili del Fuoco, tramite barella portantina e tecniche di contrappeso su corda.

Il giovane sarebbe stato ritrovato a torso nudo, quindi senza maglia, e con un ematoma sul capo. Non si esclude, quindi, che avrebbe vagato tra la vegetazione e poi sarebbe caduto, ferendosi mortalmente. Ma ogni pista viene presa in considerazione.

Sul posto ci sono le forze dell’ordine e il medico legale, a cui è stato affidato il compito della prima ispezione cadaverica esterna. In arrivo anche il Pubblico Ministero di turno della Procura di Potenza.



In questi giorni sono stati impegnati anche i volontari del Gruppo Lucano, Angels, Croce Rossa Italiana, Aquile Lucane, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Polizia Locale, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, oltre alla Croce Rossa Italiana con i Comitati Melandro e Siritide, attualmente sul posto con volontari e ambulanze.

Claudio Buono