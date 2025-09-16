Gastronomia, animali da allevamento, musica e divertimento. A Picerno il 19 e 20 settembre la 3^ edizione di ‘Agricoltura è Vita’ della CIA

Ritorna a Picerno, con la 3^ edizione, l’appuntamento con “Agricoltura è Vita”, in programma il 19 e 20 settembre presso il Piazzale Mercato grazie all’organizzazione della Confederazione Italiana Agricoltori. Stand di prodotti gastronomici del territorio, gusto, divertimento, convegni, gonfiabili per bambini, animali da allevamento e degustazione guidata dei formaggi del Marmo Melandro.

Ricco il programma musicale. Venerdì 19 alle ore 20 con il Gruppo Folk di Baragiano, più tardi alle 21:30 il Duo Music. Sabato 20 alle ore 20 Loreluna, il tributo a Loredana Bertè, alle 22:30 Dj Denny e Daniele Damiano. In tutti e due i giorni sfilata dei trattori.

Apertura villaggio alle ore 19:30. Contributo all’ingresso pari a 2 € valido per estrazione di una lotteria. Ingresso gratis fino a 16 anni.

Claudio Buono