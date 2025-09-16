È lucana Miss Italia 2025! Katia Buchicchio vince la finalissima

È lucana Miss Italia 2025! Katia Buchicchio, 18 anni di Anzi, centro del Potentino, ha vinto la prestigiosa corona nella finale che si è tenuta ieri sera al Pala Savelli di Porto San Giorgio, nelle Marche.

La giovane, che si è presentata con il titolo di Miss Basilicata, ha superato nella finalissima Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria). Completato ieri sera m un percorso che ha visto in gara 40 concorrenti provenienti da tutta Italia.

Alta 1 metro e 75, si è diplomata al Liceo Scientifico e ha poi deciso di intraprendere il percorso universitario in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Grande la sua passione l’arte del ricamo, una tradizione di famiglia che ha sempre raccontato durante il suo percorso a Miss Italia.

Complimenti Katia, tutta la Basilicata è orgogliosa di te!

Claudio Buono

(foto in pagina tratte dalla Pagina Facebook Miss Italia)