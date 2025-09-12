Premio Letterario Nazionale La Botteguccia delle Favole, menzione speciale per l’autrice lucana Piera Caivano

Un altro concorso nazionale premia Piera Caivano, autrice lucana (originaria di Baragiano, pur vivendo a Picerno). Nell’ambito del Premio Letterario Nazionale La Botteguccia delle Favole 2025, giunto alla 6^ edizione, Caivano ha ottenuto una “menzione speciale” con “Una Favola Magica”.

Il Premio Nazionale è organizzato dalla casa editrice GD Edizioni, che anche quest’anno ha indetto una nuova edizione del concorso su favole, fiabe, filastrocche, generi della letteratura con un grande potere comunicativo che accomunano grandi e piccoli. Il concorso era rivolto a tutti coloro i quali hanno inteso cimentarsi in una fantastica avventura riscoprendo il loro lato bambino, consapevoli che le favole hanno salvato e salveranno il mondo.

Piera Caivano ha scoperto questo Premio nel 2020 ed ogni anno ha sempre partecipato con una favola, toccando i temi dell’alfabetizzazione emotiva, dell’autismo, della diversità, dell’ecologia e della sostenibilità ambientale.

“Grazie al Premio Letterario – ha sottolineato a Melandro News – ho avuto l’opportunità di entrare a far parte dell’antologia ma anche e soprattutto di conoscere nelle cerimonie di premiazione, sempre ricche di spunti di riflessione, delle “amiche di penna” nonché anime belle come Cristina Desideri, Gabriella Picerno ed Evelina Fazzi. Quest’anno mi sono lasciata ispirare da Baragiano che nella favola prende il nome di “Incanto”. Una favola magica per Baragiano, per mia madre e per la sua maestra. Concludo con le parole che la “Signora Maestra” ha donato a me in un pomeriggio d’agosto “Lasciatevi sempre stupire dalla natura””.

Piera è una maestra che nel suo tempo libero scrive poesie, favole, impressioni davanti al mare e istantanee. Nonostante la giovane età, conta già diverse pubblicazioni che nel corso di questi anni hanno ottenuto diversi e importanti riconoscimenti. Tra le opere a sua firma, ricordiamo Le raccolte di poesia Floreale (2020), Bocciolo nel mare (2021), Rosa dell’inverno (2022), Rubino di Venere (2022), Nebule (2023) e la favola ‘Melania dal cuore d’oro’.

redazione