In onda da oggi su Sky e Now la serie sul campione Andrea Dovizioso. Porta la firma del regista lucano Luca Curto e dell’azienda Digital Lighthouse di Tito

Andrà in onda da oggi 12 settembre la serie documentario su Sky e NOW che vede la firma alla regia di Luca Curto, lucano di Sasso di Castalda, prodotta dell’azienda Digital Lighthouse, che ha sede a Tito Scalo e in cui lavorano molti professionisti lucani. La nuova serie documentario s’intitola “DOVI” in dieci episodi è la storia del campione della moto gp Andrea Dovizioso, dai trionfi che hanno segnato un’epoca di MotoGP al sogno dello 04 PARK di Faenza.

“DOVI – La Serie” ripercorre la storia personale del campione italiano, dagli esordi in minicross e minimoto al titolo mondiale in 125, dalle imprese in MotoGP, con i duelli storici con Marquez, alla nascita di un nuovo idolo per gli appassionati: DesmoDOVI, fino alla realizzazione del suo sogno: lo 04 Park Monte Coralli, a Faenza in Romagna. “DOVI” è la storia non comune di un campione atipico, “invisibile” che si impone col carisma, determinato a restare sé stesso. Racconta di un percorso in cui la normalità diventa forza, dove paura e coraggio convivono e dove la vittoria arriva anche restando autentici. Un susseguirsi di momenti inediti ed emozioni per gli amanti delle due ruote e del motorsport in generale. Ideata dal regista Luca Curto e prodotta da Digital Lighthouse in collaborazione con SKY, la serie ripercorre l’incredibile epopea sportiva e personale di Andrea Dovizioso.

Dalla vittoria “liberatoria” a Sepang nel 2016, con lacrime dentro il casco, al trionfo al Mugello nel 2017, nonostante un’intossicazione alimentare che quasi gli impediva di correre, dalle battaglie con i più grandi piloti dell’era delle moto due tempi dei primi anni 2000 fino alle sfide sulle moderne MotoGP: un lungo racconto che scandisce l’evoluzione e la maturazione personale e sportiva del Dovi, capace di unire razionalità e follia in un equilibrio vincente. Sullo sfondo l’impegno degli ultimi anni per la realizzazione del suo sogno: 04 Park, un luogo per le moto da cross, per

gli appassionati, per la gente, nella sua terra.

“DOVI – La Serie” non racconta solo la carriera di un pilota, ma la storia di un ragazzo che ha imparato a farsi strada senza clamore fino a diventare un campione amato da tutti. Dovizioso si racconta senza filtri: l’infanzia sui circuiti di provincia, il talento coltivato con fatica, le delusioni cocenti e le vittorie costruite passo dopo passo. Una crescita costante che ha visto il pilota romagnolo vincere il titolo mondiale in 125, confrontarsi coi migliori in 250 e giocarsi il mondiale in MotoGP, conquistando il cuore dei tifosi.

La nascita del progetto – Nel 2023, mentre entrano nel vivo i lavori dello 04 Park di Monte Coralli, Digital Lighthouse e Andrea Dovizioso iniziano un percorso di collaborazione con base a Faenza. Digital Lighthouse ha una propria sede a pochi passi dalla nuova pista cross, da cui presidia i progetti F1 e automotive nella Motor Valley. I primi incontri tra il regista Luca Curto e Andrea Dovizioso sono arricchiti da un susseguirsi di ricordi legati agli anni in MotoGP del campione romagnolo, che hanno un DNA comune con il sogno che si stava realizzando con il nuovo 04 Park. Luca convince Andrea a raccontare sullo schermo questa storia che diventa una serie-documentario, che ha riscosso l’interesse e la collaborazione di Sky.

Il regista, Luca Curto, come detto è originario di Sasso di Castalda. Classe 1981, regista e direttore creativo di Digital Lighthouse, è un punto di riferimento nel mondo automotive e motorsport. Da anni collabora con l’universo Red Bull, specializzato in F1 e action sport. Dirige film, commercial e campagne in tutto il mondo con uno stile unico e innovativo. Luca Curto dirige progetti cinematografici e pubblicitari per brand globali, tra cui Alfa Romeo, Fiat, Red Bull, Giorgio Armani, Lamborghini, Suzuki, Enel, AlphaTauri e molti altri.

Nella sua recente filmografia: “Sentieri di Ferro” (2022) con Rocco Papaleo, docufilm che vince la Stella d’Argento al Festival del Cinema Italiano come miglior documentario. Nel 2023 si è aggiudicato il prestigioso “The Race Media Awards” a Londra, con il video di lancio della monoposto di F1 di Scuderia AlphaTauri. Il suo ultimo film sulla Formula 1, “Whatever It Takes: The Race before the Races”, in collaborazione con SKY, è stato presentato in anteprima a Venezia durante la settimana della Mostra del Cinema nel 2023. Il suo portfolio include documentari che raccontano sfide estreme come “Patagonia: Climb to Fly” (2019), un’impresa in parapendio tra le vette del Fitz Roy, “My Winter Home” (2020), film di sci estremo sulle Alpi, film che confermano la sua capacità di catturare la dimensione umana e sportiva nelle condizioni più estreme.

Nel 2010 ha diretto “Tre minuti e mezzo” con Neri Marcorè e Valerio Mastandrea, un’opera unica realizzata interamente in un carcere e presentata al Festival del Cinema del Mediterraneo, opera dal profondo valore umano che riceve numerosi riconoscimenti, tra cui quello del Comitato UE per i Diritti Umani.

Oltre alla regia di Luca Curto, da citare la produzione per Digital Lighthouse di Davide Colangelo e Raffaele Santangelo, produttore esecutivo Emanuele Melloni, sceneggiatura di Diego Mandolfo e Antonio Nolè, direttore della fotografia Dario De Sanni, sound Francesco Biscione. Head of CG Riccardo Bancone, direttore di produzione Pierpaolo Spera e fotografo Daniele Molineris.

redazione