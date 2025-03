Potentino, truffe agli anziani. Campagna di prevenzione dei Carabinieri nel Lagonegrese davanti alle Poste

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, attraverso la Compagnia Carabinieri di Lagonegro, guidata dal Maggiore Vincenzo Pappalardo, ha promosso un’importante iniziativa volta a prevenire le truffe a danno dei cittadini anziani. Progetto che ha visto la preziosa collaborazione dei Direttori degli Uffici Postali dei Comuni della giurisdizione, anch’essi particolarmente sensibili al delicato fenomeno sociale.

Nelle giornate di ieri e oggi, in concomitanza con il ritiro delle pensioni, i Carabinieri delle locali Stazioni hanno presidiato le filiali di Poste Italiane rafforzando il senso di coesione con le comunità locali e con il preciso intento di instaurare un contatto diretto con gli anziani. Presenza ideata e posta in essere per fornire consigli pratici e utili al fine di prevenire raggiri e truffe in loro danno.

Nel territorio della provincia di Potenza, specialmente nei piccoli centri, il ritiro della pensione viene effettuato, nella maggior parte dei casi, ancora in presenza, per rassicurante consuetudine ed in quanto vera e propria occasione di contatto sociale per molti anziani, spesso soli.

Prassi che, però, li porta a custodire in casa denaro contante, esponendoli alle sgradite attenzioni di malintenzionati sempre più scaltri nelle loro tecniche di raggiro e abili nel guadagnarsi la fiducia delle loro vittime (spesso facendo leva sugli affetti e paventando fantomatiche situazioni di pericolo per l’incolumità dei congiunti).

I Carabinieri, al fine di contrastare la specifica fenomenologia, hanno proposto un decalogo di comportamenti da adottare ed illustrato le tecniche di raggiro più comuni, telefoniche ed online, utilizzate dai malviventi.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nella circostanza, si sono posti l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione più anziana – target che l’attività di analisi condotta su scala nazionale dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha classificato quale particolarmente vulnerabile – e fornire loro idonei strumenti di difesa.

La raccomandazione più sentita che proviene dai vertici dell’Arma potentina è quella di contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112 o i presidi dell’Arma sul territorio per qualsiasi situazione sospetta. Un gesto semplice ma efficace da compiere con la certezza di poter dirimere ogni dubbio, evitando di cadere nella rete dei truffatori, venendo accolti e ascoltati da personale qualificato e preparato anche per queste evenienze.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.carabinieri.it al seguente link cliccando qui.