Truffe agli anziani, scoperti tre campani dalla Polizia a Potenza. Con un auto noleggiata e sui cellulari con foto e riferimenti e indirizzi di abitazioni

Il Questore Giuseppe Ferrari ha emesso tre fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Potenza per anni tre a carico di soggetti residenti in Campania. Nello specifico, durante attività di controllo del territorio intensificata al fine di prevenire e reprimere reati predatori, in particolare truffe in danno di persone anziane, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato tre individui nei pressi di un’abitazione, sita in una zona residenziale del comune di Potenza che, alla vista della volante, hanno tentato di allontanarsi.

I soggetti non hanno fornito agli operatori una spiegazione valida circa la loro presenza sul territorio cittadino e l’autovettura dagli stessi utilizzata è risultata essere stata noleggiata in Campania. A seguito di controlli approfonditi, sui cellulari in loro possesso sono state rinvenute fotografie ritraenti ingenti somme di denaro ed oggetti preziosi, nonché riferimenti a indirizzi siti a Potenza.

Alla luce di tali evidenze, ricorrendone i presupposti di legge, il Questore di Potenza ha emesso tre fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno in questo comune per la durata di anni tre.