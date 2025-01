Al via oggi la stagione teatrale di Satriano di Lucania. Questa sera con Stivalaccio Teatro e La Mandragola al Teatro Anzani

Il Teatro Comunale Anzani è pronto a inaugurare la nuova stagione teatrale con un programma ricco di appuntamenti imperdibili, a cura della direzione artistica di Domenico De Rosa. Un cartello e variegato, che spazia dalla commedia classica alla drammaturgia contemporanea, senza tralasciare il tributo musicale e la riscoperta di grandi capolavori teatrali.

L’apertura della stagione, dopo l’annullamento causa neve del primo spettacolo (la data sostitutiva sarà comunicata a breve) è fissata per mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00 e vedrà in scena “La Mandragola” di Stivalaccio Teatro, una brillante rilettura della celebre commedia di Niccolò Machiavelli.

La Mandragola è considerata una delle opere più emblematiche del Rinascimento, in cui il gioco delle beffe e degli inganni rivela l’ipocrisia delle convenzioni sociali. La messa in scena di Stivalaccio Teatro si ispira al teatro dei comici dell’arte, con una scenografia semplice e l’abilità degli attori a fare da protagonista. Il cast, composto da Pierdomenico Simone, Francesco Lunardi, Elisabetta Raimondi Lucchetti, Daniela Piccolo ed Elia Zanella, porterà in scena una versione vivace e coinvolgente di questa “commedia perfetta”, un classico che continua a suscitare riflessioni sul potere e sull’inganno.

Il prossimo appuntamento, venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 21:00, con il Teatro Metastasio di Prato e I Sacchi di Sabbia che porteranno sul palco “Uno, Due, Tre!”, una commedia esilarante e satirica che riflette sulle dinamiche del capitalismo moderno attraverso la storia di un tassista trasformato in milionario in tempo record.

La stagione del Teatro Comunale Anzani è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri e il supporto del Programma Operativo Val d’Agri.