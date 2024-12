Peppone Calabrese a Satriano di Lucania. Il 14 dicembre la presentazione del libro “L’Italia che ho visto” con l’ASD Sentieri

Un Viaggio Italico tra Sentieri e Storie. Il 14 dicembre, a Satriano di Lucania alle ore 17:00 presso il Palazzo Abbamonte (concesso gentilmente dall’Amministrazione Comunale), si terrà un evento davvero speciale organizzato dall’associazione Sentieri. In questa occasione, la comunità ospiterà Peppone Calabrese, conduttore Rai, potentino autore del libro “L’Italia che ho visto”, che guiderà i presenti in un’affascinante esplorazione delle meraviglie del Bel Paese.

Nel suo libro, Calabrese racconta non solo i luoghi visitati, ma anche le storie affascinanti e le ricette che compongono il mosaico della nostra cultura. Attraverso le sue parole, saremo trasportati in un viaggio che abbraccia paesaggi mozzafiato, tradizioni locali e la magia dei piccoli borghi italiani. Ogni pagina è una celebrazione della bellezza italiana, una testimonianza di come ogni sentiero, ogni piatto e ogni storia contribuiscono a formare l’identità del nostro paese. Durante il dialogo tra l’autore e la giornalista Anna Bruno, si arà l’opportunità di riflettere sull’importanza della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. Calabrese inviterà a riscoprire insieme i valori dell’ospitalità, della convivialità e della condivisione delle esperienze, elementi che rendono l’Italia un luogo unico al mondo.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato Michele Miglionico, presidente dell’ASD Sentieri – di poter condividere questa iniziativa con tanti, poiché rappresenta non solo un’occasione per ascoltare storie affascinanti, ma anche un momento di connessione con il nostro territorio e con le sue straordinarie peculiarità, pertanto alla discussione daranno un loro importante contributo anche Daniela Pascale (guida turistica) e Rocco Franciosa (consigliere nazionale AssoGuide). Il 14 dicembre “celebriamo” la bellezza dell’Italia e riscopriamo quanto sia importante preservare e valorizzare ciò che abbiamo. Insieme, potremo camminare lungo sentieri di storia, cultura e sapori che rendono l’Italia un vero tesoro da esplorare”.

L’organizzazione rivolge un particolare ringraziamento a Bartolo e alla libreria Ermes di Potenza.