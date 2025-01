Notte di fuoco a Balvano. In fiamme due auto

Notte di paura a Balvano, dove due auto sono andate distrutte dalle fiamme. Il tutto è successo in via Principe Oddone, verso l’una della scorsa notte. Sconosciute al momento le cause che hanno portato alle fiamme. Le auto interessate dalle fiamme, che erano parcheggiate da alcune ore e non sono elettriche, sono una Lancia Phedra e un Fiat Fiorino. Quest’ultimo è stato raggiunto dalle fiamme dopo l’incendio della Lancia. Non si sono verificati per fortuna danni nei dintorni, nonostante la presenza a pochi metri di alcune tubature del gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza e i Carabinieri della locale stazione, che hanno fatto i rilievi del caso per fare chiarezza su quanto accaduto.

redazione