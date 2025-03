Browser games: le prospettive per il mercato del 2025

Il settore dei browser games è in crescita costante. Questa tipologia di giochi, accessibile tramite browser senza la necessità di installare alcunché, rappresenta una soluzione semplice e immediata per gli appassionati di videogiochi, sia occasionali che abituali. Gli esperti prevedono che entro il 2025 il mercato dei browser games raggiungerà un punto di svolta, consolidandosi come una delle alternative più apprezzate nell’industria videoludica.

Cenni storici e punti di forza dei giochi da browser

I primi browser games risalgono agli inizi degli anni ’90, con un esordio sul mercato segnato da titoli di punta come Stellar Crisis, ai tempi considerato come rivoluzionario. La loro semplicità e la necessità di risorse hardware minime hanno permesso una diffusione dei giochi da browser sempre più massiccia tra diverse generazioni di utenti. Negli anni seguenti, titoli iconici come FarmVille e Hattrick hanno contribuito ad attirare un pubblico sempre più eterogeneo, aumentando ancor di più la diffusione di questa tipologia di gaming.

Negli anni il segmento in questione si è arricchito in modo ulteriore, dando il benvenuto ad una serie di giochi da browser molto vasta e versatile. Fra le categorie oggi più popolate troviamo il gambling, con alcune piattaforme online che – oltre ad ospitare i giochi mainstream – forniscono anche diverse guide pratiche. Ad esempio, c’è una pagina che spiega quali sono i consigli per giocare alla slot Book of Dead, e che risulta molto utile per chi desidera approcciare per la prima volta una delle macchinette digitali più famose.

Tra i principali punti di forza dei browser games si trova la compatibilità con vari dispositivi. Questi giochi possono essere utilizzati non solo su PC, ma anche su smartphone e tablet, sia con sistemi operativi iOS che Android. Una versatilità che ha reso i browser games una scelta privilegiata per gli utenti che desiderano un’esperienza di gioco veloce e accessibile, senza dover scaricare o installare software. Inoltre, la maggior parte dei browser games è gratuita, con l’opzione degli acquisti in-game, il che rende questa categoria ancor più appetibile.

L’effetto degli eSports e il rispetto delle tradizioni

Negli ultimi anni, il settore videoludico ha registrato un’impennata anche grazie alla crescita degli eSports, che ha avuto un effetto benefico sull’intero mercato. Sebbene i browser games non siano direttamente associati agli sport elettronici, l’aumento della consapevolezza e della passione per i videogiochi ha avuto ripercussioni positive anche su questo segmento. Allo stesso modo i giochi di strategia come Forge of Empires e Travian, insieme ai classici del fantasy come Elvenar e Game of Thrones, continuano ad attrarre un pubblico sempre più ampio.

Un aspetto particolarmente interessante dei browser games è la loro capacità di innovare senza perdere il legame con la tradizione. Un esempio emblematico è Minecraft Classic, nato come browser game e divenuto una vera e propria pietra miliare nella storia del gaming. Questo successo dimostra che, a dispetto della concorrenza di piattaforme più avanzate come console e PC di fascia alta, i browser games possono ancora giocare un ruolo di primo piano nel mercato globale. E in futuro questa sarà una verità ancor più evidente, per merito dello sviluppo di tecnologie come la realtà virtuale.