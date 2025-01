Arcieri Lucani Potenza: qualificazione ai Campionati Italiani Indoor 2025 e Campionati Para Archery

“Con grande orgoglio annunciamo che è stato pubblicato l’elenco ufficiale degli atleti qualificati ai Campionati Italiani Indoor 2025, che si svolgeranno a Pordenone dal 5 al 9 febbraio. I nostri arcieri si sono distinti grazie al loro impegno e alla loro passione, meritandosi un posto in questa prestigiosa competizione. Ci congratuliamo con tutti gli atleti qualificati, con i nostri tecnici e con tutti i soci che hanno contribuito a questo importante risultato. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Ventura Cataldo, Miglionico Pasquale, Sileo Matteo, Rosanna Falasca, Vaccaro Alessia, Mazzilli Mattia, Rotundo Ludovica. Inoltre, sono state qualificate le due squadre Arco Nudo sia quella Juniores Maschile, che quella Allieve Femminile. Per le due squadre, ci riserviamo per scelta tecnica, la selezione dei nominativi, ancora in valutazione”. Questa la nota degli Arcieri Lucani Potenza, che aggiungono.

“E non finisce qui, Abbiamo altre frecce da scoccare: anche altri due nostri arcieri si stanno preparando per i Campionati Para Archery di Novara, dove saranno i nostri portacolori. Tifiamo tutti per Anita (Anna Variale) e Valerio Comminiello, accompagnati dallo staff societario e tecnico composto da Nicola Taddei, Luciano Spera e Antonello Sabia. Auguriamo a tutti i nostri atleti una competizione ricca di soddisfazioni!”