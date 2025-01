Tito Comune Europeo dello Sport 2027. Dal gruppo Nuovorizzonte il sostegno all’amministrazione comunale che ha candidato il progetto

L’amministrazione comunale di Tito ha intrapreso un importante percorso, quello di far diventare la comunità “Tito Comune Europeo dello Sport 2027”. La candidatura è stata presentata nei giorni scorsi nella Sala Don Domenico Scavone. All’indomani della presentazione, il gruppo di minoranza in consiglio, “con grande entusiasmo e convinzione, Nuovorizzonte ribadisce il proprio impegno per fare di Tito una vera Città dello Sport. Del resto, era stato precisato più volte anche nel nostro programma elettorale”. Un supporto per l’amministrazione quello che arriva da Nuovorizzonte. Di seguito la nota stampa integrale.

“Vogliamo che Tito diventi un punto di riferimento non solo per i suoi abitanti, ma anche per gli appassionati e gli atleti di tutta la regione. L’opportunità di ottenere la nomina a Comune Europeo dello Sport per il 2027 è una chance che non possiamo lasciarci sfuggire. Siamo pronti a mettere in campo il nostro impegno e le nostre idee affinché il dossier che sarà presentato rifletta davvero le esigenze di tutta la cittadinanza”, dichiarano i consiglieri di Nuovorizzonte. Il gruppo ha però anche sottolineato che, pur apprezzando l’invito alla collaborazione lanciato dall’amministrazione, questo sembra essere stato rivolto principalmente a singoli e associazioni, senza riconoscere il ruolo fondamentale che il gruppo comunale di minoranza deve svolgere in un progetto così importante per l’intera città. “Riteniamo che il nostro contributo, come gruppo consiliare, debba essere parte integrante del processo, per garantire che il progetto rispecchi veramente le aspettative e le necessità della comunità”, affermano i consiglieri”.

Le proposte del gruppo Nuovorizzonte per fare di Tito una Città dello Sport:

Infrastrutture sportive moderne e funzionali: È fondamentale che le strutture sportive, pubbliche e private, siano messe a sistema e valorizzate. Un esempio concreto è la riqualificazione del campo sportivo di Via Sant’Anna, con l’introduzione di impianti moderni come la pista di atletica, il campo da padel e la parete da arrampicata, per restituire alla città un centro sportivo di eccellenza; Supporto a famiglie e associazioni: È importante sviluppare strumenti che favoriscano l’accesso allo sport per i giovani e per le famiglie, ma anche promuovere attività inclusive, adatte a tutti, compreso il supporto a persone diversamente abili; Formazione e promozione di eventi sportivi: Organizzare eventi sportivi di livello regionale e nazionale, nonché stage formativi con atleti professionisti e squadre di categorie superiori, contribuirà a diffondere una cultura sportiva in tutta la comunità e a dare visibilità a Tito, con un impatto positivo anche per le attività commerciali locali.

“Il gruppo Nuovorizzonte ha anche suggerito di ampliare il progetto, con iniziative che migliorino la qualità della vita e la mobilità nel nostro territorio. Tra queste, la creazione di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino aree strategiche della città, come il Parco Benessere e Acqua Bianca, e la valorizzazione dei sentieri escursionistici nelle vicinanze delle Cascate della Fiumara di Tito, per tutelare e promuovere il nostro patrimonio naturale. Essere nominati Comune Europeo dello Sport non deve essere una mera vetrina per l’amministrazione, ma deve essere l’occasione per avviare progetti concreti e duraturi. Vogliamo che Tito diventi un esempio di benessere, socialità e sport, e siamo pronti a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Noi ci siamo, con impegno e passione, per costruire un futuro migliore per la nostra città”, concludono i consiglieri di Nuovorizzonte”.