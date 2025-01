TavernArt, dove la passione porta alla realizzazione di lavori straordinari fatti a mano. Dalle bomboniere all’oggettistica ecco i lavori dell’artista lucana Marzia Russo

Bomboniere, allestimenti, fuori porta, set scrivania, lampade, salvadanai, mattonelle in ceramica, fiocchi nascita, orologi, confettate per eventi e tanto altro. Sono solo alcune degli innumerevoli lavori che una giovane artista di Vietri di Potenza, Marzia Russo, realizza da diversi anni. Lei che della passione ne ha fatto un lavoro, riesce a ‘stregare’ con le sue opere meravigliose e particolari, anche le più difficili, decine di persone che le affidano la realizzazione anche di una bomboniera per un matrimonio, per un battesimo o un allestimento per una festa di qualsiasi genere.

Decidiamo di raccontare la sua storia perché è una di quelle storie legate al territorio, dalla voglia di restare e vivere dove si è nati e cresciuti. E dove si vuole crescere e vivere con la propria famiglia. Marzia è una di quelle ragazze che ha trasformato una passione in lavoro, portato avanti con amore, una dose eccezionale di perfezione ma anche quella che è una dote che non cade dal cielo, la preparazione. Quest’ultima raggiunta grazie alla frequenza all’Istituto d’Arte e dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze.

Da qualche tempo ha deciso di aprire il suo laboratorio artistico nella Porta della Lucania, a Vietri di Potenza. Si chiama TavernArt. Dal 2018 ‘accontenta’ tantissimi clienti con le sue opere fatte a mano. Il suo laboratorio è un covo di professionalità, passione, impegno, dedizione e tanti sacrifici. Che hanno reso possibile l’avverarsi di un sogno, quello che col tempo sta portando l’artista lucana a belle soddisfazioni e risultati importanti in termine di lavori fatti e clienti sempre più soddisfatti.

Lo scetticismo che una giovane lucana non riuscisse a realizzare bomboniere per un matrimonio, tutte fatte e curate a mano. Scetticismo superato quando i primi clienti le hanno commissionato i lavori. Applausi e consensi. Bomboniere per matrimoni, battesimi, cresime e per ogni evento. Realizza dal segnaposto agli inviti e fino alla bomboniera, ogni minimo dettaglio è curato in modo alquanto maniacale e nulla è lasciato al caso.

Tanta è la passione anche quando deve allestire una sala, una stanza, un luogo, per un qualsiasi evento, che può essere un baby shower o un compleanno o anniversario di qualsiasi genere. Ma lei guarda avanti e non si ferma solo agli oggetti. E’ passata anche all’abbigliamento, con la realizzazione – in laboratorio, di felpe e cappellini personalizzati. Ovviamente, tutti gli oggetti che vengono realizzati da lei possono essere personalizzati.

“Il laboratorio – ha detto Marzia Russo a MelandroNews.it – è il luogo in cui i clienti possono tenere tra le mani quelle che prima erano le loro idee prettamente astratte, ma che con un pò di fantasia e soprattutto mano d’opera diventano realtà. Con la passione e la preparazione riesco a realizzare oggetti di ogni tipo”.

Per non parlare delle torte scenografiche, inviti per ogni occasione fino ad arrivare alla personalizzazione di tutto ciò che si desidera.

Anche i social, come Facebook, sono importanti per Marzia, che ormai da tempo ha ‘sconfinato’ oltre il territorio vietrese, riuscendo ad arrivare anche fuori regione con i suoi lavori. Sulla Pagina Instagram @tavern_art_marzia (disponibile e visualizzabile cliccando qui) e sulla Pagina Facebook Arte Marzia (disponibile e visualizzabile cliccando qui), sarà possibile vedere tutte le foto dei lavori realizzati e poterla contattare, via mail o cellulare, o con un semplice messaggio privato alla Pagina.

