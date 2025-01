Sostegno dell’istruzione per le bambine dello Yemen. Iniziativa dell’Unicef provinciale di Potenza

Dagli ultimi giorni del 2024 il Comitato Provinciale per l’Unicef di Potenza promuove una lotteria per garantire l’istruzione alle bambine dello Yemen. Anna Maria Giambrocono, l’anima dell’Unicef di Potenza, con l’aiuto di Unicef nazionale e dei volontari ha trovato gli sponsor che hanno messo a disposizione ben 39 premi: dall’agriturismo Zarita di Bella che offre un pranzo per quattro persone, allo splendido vaso dipinto a mano di Ivano Staccioli, a quadri, tele ricamate dipinte a mano, a 12 ingressi alla scuola di nuoto, messi a disposizione dalla Polisportiva “Acquatica”. E ancora orologi, collanine, portafogli, tostapane, trolley. E bottiglie di vino, cesti con prodotti alimentari tipici, formaggi. La generosità dei donatori ci ha commosso e fino al 3 aprile 2025, perché il 4 aprile, alle 9, presso la sede di Unicef in Piazza Gianturco, 1, ci sarà l’estrazione, come volontari e amici di Unicef siamo impegnati nella vendita dei biglietti, il cui costo è di 2,50 €.

Ci troverete nella nostra sede il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9,00 alle 13,00, nell’Istituto Comprensivo “Milani- Leopardi” dove portiamo avanti con le due volontarie del Servizio Civile Universale Unicef il progetto di educazione ambientale, nei negozi, per strada. Noi non ci stancheremo di chiedervi un gesto di generosità che porterà il sorriso alle bambine e alle ragazze dello Yemen che hanno diritto ad una istruzione di qualità.

Grazie per la Vostra attenzione e ricordiamoci sempre che “fare il bene fa bene, prima di tutto a chi il bene lo fa”

Mario Coviello

presidente del Comitato Provinciale di Potenza per l’Unicef