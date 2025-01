102 anni e non sentirli. Festa a Ruoti per nonna Rosina Buccico

102 anni, ed è proprio il caso di dirlo, e non sentirli! Ennesimo compleanno da record in Basilicata, nel Potentino. Oggi a Ruoti spegne le 102 candeline la signora Rosina Buccico. Nata a Ruoti l’11 gennaio 1923, ha due figlie femmine ed un maschio che purtroppo è venuto a mancare. 4 nipoti e 4 pronipoti, nonostante l’avanzata età sta bene e, forse in pochi ci crederanno, è praticamente autonoma. Stamattina a farle visita anche il medico di famiglia del paese, la dottoressa Caterina Russillo. E come accade quotidianamente, l’ultracentaria ha preparato il caffè con la moka, da sola. Ogni giorno si cucina la pasta.

La signora Rosina è la sorella maggiore di Benedetto Buccico, scrittore che vive in Spagna e a marzo compierà 100 anni. Spesso si sentono tramite videochiamata.

Non ha bisogno di particolare supporto, tanto che vive sola nella sua abitazione del centro storico ruotese. La sua famiglia le è sempre vicina.

Nel pomeriggio è in programma la festa. Nonna Rosina sarà accerchiata dal calore dei familiari e anche del sindaco e dell’amministrazione comunale.

Auguri!

Claudio Buono