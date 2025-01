In onda la prima del docufilm sulla tragedia ferroviaria di Balvano. Su Mediaset “Treno 8017, Una Tragedia Dimenticata”

E’ andato in onda nella serata del 10 gennaio, alle ore 21.25, su Focus tv la prima del docufilm “Treno 8017, Una Tragedia Dimenticata“.

Avvenuto il 3 marzo 1944, è il peggiore disastro ferroviario della storia italiana. È, peraltro, ignoto ai più. Le ragioni della scarsa considerazione verso i 600 morti, per lo più di asfissia, nella galleria “Delle Armi”, nei pressi della stazione di Balvano-Ricigliano, in provincia di Potenza, sono dovute a vari fattori: in primis, le condizioni dell’Italia nel 1944 (collegamenti impossibili, bombardamenti al Nord e amministrazione anglo-americana al Sud, scarsa informazione, pure soggetta a censura militare). La stessa dinamica dell’incidente è sempre stata ricostruita in maniera confusa: che cosa bloccò il convoglio nella galleria? Un errore dei macchinisti? I passeggeri, che il merci non avrebbe dovuto ospitare? O invece quel treno era tecnicamente impossibilitato ad affrontare il percorso per un carico pesantissimo, anomalo e ignoto agli stessi ferrovieri? E di che cosa poteva trattarsi?

Prodotto da Focus Mediaset con la realizzazione esecutiva di Rti, Reti Televisive Italiane S.p.a con la regia di Gianluca Gulluni. (Fonte: cinemaitaliana.info)

E’ possibile rivedere il docufilm, della durata di circa 50 minuti, su Mediaset Infinity gratuitamente, cliccando qui