Tempo stabile e temperature fresche. Le previsioni meteo per la Basilicata dal 28 dicembre al 3 gennaio a cura di MeteoSafe

MeteoSafe Basilicata per Meandro News – 27 Dicembre 2024

Cari lettori,

dopo un periodo in cui l’inverno ha mostrato il suo volto più deciso, la Basilicata si appresta a vivere una breve fase di stabilità atmosferica grazie al ritorno dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale. Questo cambiamento garantirà condizioni di tempo più stabile, con cieli prevalentemente sereni e temperature fresche, che si manterranno in linea con le medie stagionali senza scostamenti significativi.

Il sole dominerà le giornate di fine anno, soprattutto nelle ore centrali, rendendo l’atmosfera piacevole, in tutta la regione. Tuttavia, le notti saranno ancora fredde, con possibili brinate nelle aree interne e nelle valli, complice il cielo sereno che favorirà un forte raffreddamento notturno. Sarà quindi un passaggio transitorio verso un inizio anno che si preannuncia più movimentato dal punto di vista meteorologico.

Le analisi a lungo termine indicano che il mese di gennaio potrebbe aprirsi con una nuova fase di maltempo, segnata dal ritorno di masse d’aria fredda di origine artico-continentale. Anche se i dettagli sono ancora incerti, è possibile che questa configurazione porti un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni e un abbassamento delle temperature, riportando in Basilicata un clima tipicamente invernale. Trattandosi di tendenze ancora in fase di conferma, invitiamo i lettori a seguire gli aggiornamenti sui nostri canali per ricevere informazioni più dettagliate e affidabili.

Nel frattempo, desideriamo fare un breve approfondimento sulle previsioni del 24 e 25 dicembre. Le analisi previsionali di quei giorni hanno evidenziato alcune discrepanze dovute alla difficile localizzazione del minimo depressionario che si era formato sul Mediterraneo. La complessità di queste dinamiche ha reso complicata l’individuazione precisa delle aree maggiormente interessate dalle nevicate, evidenziando quanto sia delicato il lavoro di interpretazione dei modelli fisico-matematici.

Con l’arrivo del nuovo anno, MeteoSafe introdurrà nuovi strumenti grafici e contenuti più approfonditi sulle nostre piattaforme, per migliorare ulteriormente l’esperienza informativa e rendere le previsioni ancora più chiare e accessibili.

Auguriamo a tutti voi buone feste e un felice anno nuovo!

Nikola Grujic

Fondatore e responsabile di MeteoSafe Basilicata