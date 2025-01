In arrivo abbondanti nevicate nel week-end. Le previsioni meteo per la Basilicata a cura di MeteoSafe

Cari lettori, benvenuti a questo nuovo aggiornamento relativo all’intensa ondata di maltempo che ci interesserà nella giornata di oggi, sabato 11 gennaio 2025, a partire dalle ore centrali. Procediamo con ordine.

Un minimo depressivo in formazione sul Tirreno e in estensione verso la Sicilia porterà condizioni di marcata instabilità, con piogge diffuse che nel corso del pomeriggio diventeranno più intense, specialmente nelle aree settentrionali e occidentali della regione. Contestualmente, correnti fredde di origine artica provenienti dai Balcani inizieranno ad affluire da est, raggiungendoci entro la notte e la giornata di domenica.

Grazie alla posizione del minimo depressionario, atteso nei pressi della Campania, dalla tarda notte di sabato 11 sono previste nevicate abbondanti sopra gli 800-900 metri di quota su tutto il Potentino e la fascia centrale della regione. Le località situate a queste altitudini potrebbero risvegliarsi già entro la mattinata di domenica con un manto nevoso di moderata entità. Nel corso della giornata di domenica, le nevicate si estenderanno su gran parte della regione, con fiocchi che potrebbero raggiungere quote comprese tra i 400 e i 600 metri. La fase più intensa è prevista durante le prime ore del mattino, quando non si escludono rovesci nevosi con fiocchi di grandi dimensioni anche su Potenza. Nel resto della giornata, le precipitazioni nevose si alterneranno tra fasi deboli e moderate, con nuove intensificazioni attese dalla mattinata di lunedì. In questa fase, le nevicate potrebbero divenire nuovamente abbondanti e raggiungere altitudini inferiori, fin sui 300-400 metri, soprattutto nelle aree dove le precipitazioni risulteranno più intense. Questo grazie al fenomeno ASE: Il fenomeno ASE, o Adriatic Snow Effect, si manifesta quando masse di aria molto fredda scorrono sopra le acque più calde del mare Adriatico. Questo contrasto termico provoca l’evaporazione dell’umidità marina, che condensa rapidamente formando nubi cariche di neve. Queste nubi, spinte dai venti settentrionali o nordorientali, scaricano precipitazioni nevose intense lungo la costa adriatica e nelle zone interne. Le nevicate sono spesso localizzate e possono risultare particolarmente abbondanti nelle aree dove i rilievi favoriscono l’accumulo di umidità e il sollevamento dell’aria.

Instabilità diffusa e accumuli importanti su gran parte della regione: già dalla serata di sabato sono previsti accumuli pluviometrici significativi, utili a ridurre il deficit idrico accumulato negli ultimi mesi.

In sintesi, la giornata di sabato sarà caratterizzata da piogge diffuse, localmente intense. Da domenica sono attese nevicate diffuse a partire dai 600-700 metri, accompagnate da una ventilazione sostenuta già a partire da sabato. Al termine delle nevicate, previsto per lunedì sera, non si escludono accumuli significativi al suolo. Una fase meteorologica che richiede un monitoraggio costante, poiché piccole variazioni nella posizione del minimo depressivo potrebbero determinare cambiamenti significativi nel quadro generale. Vi invitiamo a seguire le previsioni meteo sulla pagina facebook ed Instagram di MeteoSafe Basilicata.

Analisi a cura di Nikola Grujic

appassionato meteorologo e fondatore di meteosafe Basilicata