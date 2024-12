Benedizione dello spadino per un giovane Allievo dell’Accademia Militare. A Vietri di Potenza emozioni e applausi nella Chiesa Madre per Luigi De Biase

E’ stata una notte di Natale emozionante quella trascorsa per la comunità di Vietri di Potenza, che nella tradizionale Santa Messa nella Chiesa Madre, ha visto una cerimonia insolita per la comunità ma dall’importante tradizione, vale a dire la “benedizione dello spadino”. Luigi De Biase, vietrese classe 2002, è entrato a far parte dell’Accademia Militare ed ha avviato il suo percorso di formazione. E’ un allievo cadetto ufficiale e tradizione vuole questo importante rito. Luigi Gerardo De Biase, il nome completo, si è diplomato al Liceo Scientifico Pasolini di Potenza e si è arruolato nell’esercito nel 2021. A settembre 2024, dopo aver superato il concorso, ha fatto ingresso nella storica e prestigiosa Accademia Militare di Modena, dove ora frequenta il 206° corso “Dignità”. L’Accademia di Modena – lo ricordiamo – è il più antico istituto di formazione al mondo, volto alla formazione dei futuri ufficiali dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri.

La benedizione a cura di don Salvatore Dattero, con Luigi accerchiato dal calore della famiglia e al suo fianco, davanti al parroco, di papà Michele e mamma Laura, emozionati per l’importante rito. In chiesa anche il sindaco, Christian Giordano, e tantissimi cittadini. Emozione anche per i tanti amici al suo fianco.

Lo spadino, simbolo di appartenenza ad una scuola di formazione militare, rappresenta un importante passaggio di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione tra i frequentatori dell’Accademia Militare. Si tratta di un tipo di rito – quello della benedizione dello Spadino – che si fa in tutte le chiese o parrocchie in cui ci sia un allievo cadetto ufficiale. L’usanza vuole che deve essere la donna a sguainare per la prima volta lo spadino in occasione della benedizione, e così è stato in Chiesa a Vietri, con la madre di Luigi che ha fatto questo segno di benedizione e amore verso il figlio.

Prima della benedizione, in divisa, Luigi De Biase ha letto la Preghiera dell’Allievo. Poi gli auguri della comunità e quelli del Sindaco, che ricordando l’esempio di Luigi, ha anche sottolineato i tanti giovani vietresi che nel corso degli anni, e anche di recente, sono entrati a far parte di corpi delle forze dell’ordine, mettendo in risalto il loro sacrificio e determinazione nel raggiungere importanti obiettivi. “Questi giovani hanno dato lustro alla nostra comunità e ne siamo davvero orgogliosi”, ha sottolineato il primo cittadino durante il discorso e gli auguri di Natale. Infatti, negli ultimi anni, sono tanti i vietresi che sono entrati a far parte dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e anche dei Vigili del Fuoco.

A Luigi vanno gli auguri di cuore, al fine di continuare ad avanzare in direzione dei suoi sogni per vivere la vita che ha sempre immaginato. Lui, come tanti che hanno scelto questo percorso, deve sapere che è un modello per tutti coloro che intendono impegnarsi per la collettività.

Claudio Buono