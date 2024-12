Baragiano, riaperto il campo da tennis comunale

Un graditissimo regalo di Natale è arrivato a Baragiano. La riapertura del campo da tennis, nella cornice dello storico stadio comunale Corrado, “rappresenta un nuovo stimolo per tutta la comunità della valle del Marmo Platano Melandro”. Una cerimonia, a ridosso delle festività natalizie, all’insegna della coesione che consolida i valori di resilienza di un vasto territorio lucano. “Il successo delle ultime imprese degli atleti italiani evidenzia una opportunità di crescita economica locale che deve mirare ad un progetto più ampio e articolato di contrasto dello spopolamento – spiega il sindaco, Giuseppe Galizia – abbiamo ascoltato il grido di allarme di genitori e figli”.

L’apertura della struttura sportiva e del campo da tennis è stata possibile grazie soprattutto alle sinergie messe in campo dall’amministrazione comunale e fortemente voluta dal sindaco Galizia. La gestione delle strutture tennistiche e della palestra è stata affidata al Laboratorio di Circoli federali. “Sperimentare un nuovo modo di fare sport incamerando tutti i valori dell’associazionismo sono il segreto – aggiunge Galizia – il terzo settore a servizio dello sport. Un nuovo modo di fare sport, lavorando insieme, tralasciando sterili competizioni tra associazioni sportive che a nulla servono, se non a inquinare i valori dello sport. Con lo spirito di inclusione di esperienze assolutamente positive di ciascuna associazione abbiamo ottenuto risultati che sfoceranno in progetti sportivi di comunità che guardano sicuramente avanti. I numeri che si registrano in questo momento nel mondo del tennis in particolare, sono incoraggianti e ci proiettano ad un immediato riscontro sul numero di iscritti alle scuole tennis”.

Con il progetto racchette in classe l’Istituto comprensivo scolastico il tennis, per il decimo anno consecutivo, entra nelle scuole grazie al progetto riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con la collaborazione del Dirigente scolastico, oltre mille studenti potranno cimentarsi con le discipline federali e, perché no, ambire ad una borsa di studio, da assegnare a quelle bimbe e quei bimbi che nell’ambito del progetto mostreranno spiccate attitudini motorie e determinati dati antropometrici. Uno sguardo importante anche al mondo del wheelchair (tennis in carrozzina) a cui è riservata la borsa di studio in ambito motorio o relazionale. Il 28 dicembre nell’ambito della partita del cuore che si disputerà a partire dalle ore 15 allo stadio Corrado vedrà una esibizione di tennisti di seconda categoria. Un evento che l’amministrazione comunale e “Il Nuovo circolo tennis Potenza” hanno voluto fortemente. “Se oggi l’Italia festeggia il suo numero uno, partito da San Candido, chissà che domani non festeggeremo un nuovo campione partito da Baragiano”, conclude il sindaco.