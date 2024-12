In viaggio con la madre e due panetti di hashish. I Carabinieri di Pescopagano arrestano un 19enne

A ridosso delle festività natalizie, ancora più uomini e mezzi dell’Arma dei Carabinieri sono impegnati per garantire un’attenta opera di vigilanza e un tangibile contrasto all’illegalità diffusa.

Nel week-end appena trascorso, nell’ambito dell’ampio dispositivo di controlli straordinari sul territorio finalizzati, in particolare, a prevenire i reati predatori e a reprimere quelli in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Pescopagano – guidati dal Comandante Felice Corrado – hanno proceduto al controllo di un’utilitaria condotta da una donna di 56 anni e con a bordo il figlio di 19, originari della provincia di Potenza ma residenti a Roma. Una macchina come tante, in questo periodo. Una madre con il proprio figlio e tanti bagagli. Da subito, però, i militari dell’Arma hanno notato qualcosa di strano nel comportamento del giovane decidendo, così, di procedere ad una perquisizione veicolare nel corso della quale hanno scoperto ben 2 panetti di hashish, del peso complessivo di 200 grammi, nascosti nella borsa da viaggio del ragazzo.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari presso l’abitazione di alcuni parenti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

L’arresto è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza che ha disposto nei confronti dell’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il risultato dei militari della Stazione di Pescopagano testimonia come l’attenzione di tutto il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza sia sempre elevatissima sull’intero territorio della provincia, dal capoluogo ai centri più piccoli, anche in considerazione del maggior numero di persone e mezzi che in questo periodo di festa popola le strade lucane. Un lavoro incessante e necessario affinché per tutti i cittadini, queste, siano davvero delle Buone Feste.