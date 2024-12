Sanità in Basilicata, via libera alle assunzioni. 859 quelle previste nel 2025 in quattro strutture sanitarie lucane

Sanità, approvati i piani triennali dei fabbisogni di personale per le aziende sanitarie e ospedaliere lucane: previste 859 assunzioni complessive

Via libera ai Piani triennali dei fabbisogni di personale per le quattro strutture sanitarie di riferimento della Basilicata. E alle relative assunzioni previste per il 2025, pari a 859 operatori. La Giunta regionale guidata dal presidente Vito Bardi ha infatti approvato i Piani relativi al triennio 2025-2027 per l’Azienda sanitaria locale di Matera (Asm), l’Azienda sanitaria locale di Potenza (Asp), l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza (Aor San Carlo) e l’Irccs – Crob di Rionero in Vulture. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico.

«Con l’approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale – ha detto l’assessore – la Regione Basilicata conferma il proprio impegno a garantire un sistema sanitario pubblico che risponda efficacemente alle esigenze di salute dei cittadini. I Piani, infatti, sono uno strumento fondamentale per la pianificazione delle risorse umane, assicurando una distribuzione adeguata e funzionale del personale sanitario e amministrativo in tutte le strutture regionali. Questa programmazione non solo mira a ottimizzare le risorse a disposizione, ma è anche un passo fondamentale per garantire la qualità dei servizi e rispondere tempestivamente ai cambiamenti demografici e sanitari. Inoltre, in un contesto di continua evoluzione, questi piani sono in grado di adattarsi rapidamente a situazioni impreviste, come le emergenze sanitarie, assicurando una pronta risposta. Il nostro obiettivo è proseguire sulla strada della sostenibilità e dell’efficienza, tenendo conto delle necessità del territorio e delle risorse disponibili».

SANITÀ, IL PIANO ASSUNZIONI NELLE AZIENDE LUCANE

Il numero totale delle assunzioni previste per il 2025 nelle quattro aziende ammonta a 859 unità. Nello specifico per l’Aor San Carlo, sono previste 364 assunzioni; per l’Asm di Matera, 270; per l’Asp di Potenza, 191; per l’Irccs Crob di Rionero in Vulture, 34 posti. I numeri riguardano, all’incirca al 50 per cento, sia il reclutamento di dirigenti sia quello di personale del comparto.