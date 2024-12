Esplosione al centro Eni, domani a Sasso di Castalda e Cirigliano i funerali dei due operai morti nell’incidente

Sono in programma domani mattina a Sasso di Castalda i funerali di Gerardo Pepe, 45 anni, uno degli operai che ha perso la vita nel l’esplosione avvenuta all’interno del deposito Eni nei giorni scorsi, a Calenzano in Toscana. Ricordiamo che insieme a lui hanno perso la vita altri quattro operai, di cui anche uno del materano, Franco Cirelli. Entrambi erano autotrasportatori e lavoravano per una ditta lucana, la Sergen di Grumento Nova.

La salma dell’operaio di Sasso di Castalda arriverà questa notte in paese. Domani mattina i funerali alle ore 10 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione.

Intanto, restano ancora gravi le condizioni di Luigi Murno, l’altro operaio di lucano – di Villa d’Agri – che è ricoverato presso l’ospedale Cisanello di Pisa.

Per la giornata di domani, il sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo ha proclamato il lutto cittadino.

Intanto è giunta notizia che anche i funerali dell’operaio di Cirigliano, nel materano, Franco Cirielli, si terranno domattina quelle a Cirigliano in piazza Carlo Levi alle ore 10.30.

Claudio Buono