Savoia di Lucania celebra i salviani nel mondo. Domani 15 dicembre la Giornata nell’Anno delle Radici con l’inaugurazione del murales

Riconosciuta come una delle valli “più dipinte d’Italia”, quella del Melandro si caratterizza per il patrimonio di street art presente in molti suoi comuni. E nel 2024, decretato come “Anno delle Radici degli italiani nel mondo”, alcuni di questi centri hanno scelto proprio di arricchire questo patrimonio con nuovi murales dedicati a cittadini emigrati e loro discendenti. È il caso di Savoia di Lucania che, nell’ambito di uno stesso filone di azioni che ha visto l’esperienza ripetersi anche a Sant’Angelo le Fratte e Vietri di Potenza, ha messo in programma per il prossimo 15 dicembre, una giornata-evento realizzata con il sostegno di Italea, il progetto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha dato vita al bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo, dedicato ai comuni più piccoli, consentendo all’Amministrazione Comunale di cogliere questa opportunità e consolidare il legame con una comunità di compaesani ormai radicati in altri Paesi.

Alle ore 18.00, nella piazzetta antistante il Municipio, si terrà infatti l’inaugurazione di un nuovo murale, dedicato a San Rocco ed appunto a tutti i salviani nel mondo. Alla cerimonia interverranno il sindaco Rocco Mastroberti, Giovanni Ricciardi vicepresidente della Pro Loco “Salviamo” Savoia di Lucania, Annalisa Romeo, vicepresidente Paesi e Radici.

A seguire si terrà un collegamento con salviani nel mondo ed una esibizione del Gruppo Folk “I Salviani”. Infine un buffet di comunità con degustazione prodotti salviani.