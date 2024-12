Notte movimentata nel Potentino. Ladri in azione a Tito, Genzano di Lucania, Forenza e Rionero in Vulture

Notti di intenso lavoro per gli uomini dell’Arma, impegnati in una lotta senza quartiere per porre un argine alla delittuosità contro il patrimonio che, in questo delicato periodo prefestivo, si fa sempre più intensa ed interessa l’intera provincia.

Gli equipaggi Radiomobili delle Compagnie Territoriali e delle Stazioni Carabinieri sul territorio, si sono resi protagonisti di alcune importanti operazioni di servizio che hanno consentito di sventare altrettanti furti commessi nottetempo da malviventi ben organizzati ed equipaggiati.

Nel centro abitato di Rionero in Vulture, una pattuglia della locale Stazione ha sorpreso tre soggetti con il volto travisato che, pochi istanti prima, avevano forzato l’ingresso di una rivendita di oro. Alla vista dei militari, i malviventi sono fuggiti a bordo di una vettura di grossa cilindrata ingaggiando un inseguimento per le vie del paese poi protrattosi sino alla SS655 dove i malviventi riuscivano a far perdere le proprie tracce. Grazie al loro intervento, i militari sono riusciti a sventare sul nascere il furto e costringere i ladri a fuggire a mani vuote.

A Genzano di Lucania, la segnalazione al 112 di un solerte cittadino che aveva notato, in piena notte, una macchina di grossa cilindrata ferma davanti ad una gioielleria con degli sconosciuti attorno, ha fatto sì che sul posto convergessero in pochi minuti due pattuglie dell’Arma che hanno costretto i malviventi a desistere dai loro propositi e fuggire via sebbene avessero già forzato la saracinesca e creato un varco nella vetrina.

Nella periferia di Tito, la segnalazione al 112 della Security Department di alcuni individui travisati ed una macchina sospetta, ha permesso l’immediato intervento delle pattuglie in circuito nei pressi di un campo fotovoltaico. I malviventi, evidentemente, non si aspettavano una risposta così immediata e sono stati costretti a darsi alla fuga abbandonando la vettura ancora in moto. Automezzo rubato qualche settimana fa in provincia che, dopo gli accertamenti degli specialisti dell’Arma, veniva restituito al legittimo proprietario.

A Forenza la tempestività degli uomini della Benemerita, attivati da una telefonata al 112, ha permesso di recuperare quattro mezzi agricoli asportati poco prima da una locale azienda a distanza di pochi minuti dal furto intercettandoli sulla SP10. La tempestiva azione dei militari ha spinto i malfattori ad abbandonare i mezzi sul ciglio della strada e dileguarsi nei terreni circostanti. Anche in questo caso, i mezzi, dopo i necessari accertamenti, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Non conosceranno soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti e rinforzati con un numero sempre crescente di uomini e mezzi, puntualizza il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che, oltremodo, raccomanda a tutti i cittadini di collaborare con le Forze dell’Ordine segnalando ogni movimento e mezzo sospetto attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi dell’Arma sul territorio. Ogni segnalazione è un atto di responsabilità civica che contribuisce a rendere il territorio più sicuro e la loro tempestività rappresenta un elemento cruciale per l’efficacia dell’azione di contrasto quotidianamente messa in campo in maniera sinergica da tutte le Forze dell’Ordine.