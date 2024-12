Tradizione, storia e curiosità. In uscita oggi il “Calendario Storico Ruotese” a cura del’Associazione Giovanile Recupero Tradizioni Ruotesi

Il Calendario Storico Ruotese è un’opera di grande valore, creata ogni anno dall’Associazione Giovanile Recupero Tradizioni Ruotesi. Questo calendario, che da oltre 23 anni viene pubblicato il 13 dicembre di ogni anno, è una vera e propria raccolta di memoria storica, con un’impronta unica che celebra la cultura, la storia e le tradizioni della comunità di Ruoti. Il calendario si distingue per la sua ricchezza di contenuti, che vanno ben oltre le semplici date, includendo aneddoti, fotografie storiche, articoli e curiosità legate agli eventi che hanno segnato il passato del borgo e alle tradizioni che sono state tramandate di generazione in generazione.

Ogni edizione è un vero e proprio “capolavoro” di ricerca storica e di documentazione, che preserva la memoria collettiva della comunità. Nel 2025, l’edizione del Calendario Storico Ruotese è ancora più speciale perché celebra il 25° anniversario dell’Associazione Recupero Tradizioni Ruotesi.

Questo traguardo rappresenta non solo un momento di riflessione sull’importante lavoro svolto dall’associazione nel corso degli anni, ma anche un’opportunità per valorizzare e promuovere ulteriormente il patrimonio culturale locale. La dedizione dell’associazione nella conservazione e divulgazione della storia di Ruoti è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il proprio territorio. Inoltre il giorno dell’uscita del calendario, il 13 dicembre, rappresenta una data simbolica, un appuntamento annuale che molti attendono con entusiasmo per scoprire cosa ogni anno verrà raccontato e documentato.

Il calendario, quindi, non è solo uno strumento pratico per segnare le date, ma un vero e proprio pezzo di storia che contribuisce a mantenere vive le tradizioni locali e a rafforzare il legame della comunità con il proprio passato. Un pensiero speciale lo dedichiamo alle persone che non ci sono più e che hanno contribuito con il loro impegno alla crescita della nostra associazione, il Dott. Giovanni Imbrenda, l’Avv. Gerardo Maria Cantore e il giornalista Rocco Brancati.