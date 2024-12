La Basilicata a Verona. Fino al 19 gennaio alla “Rassegna Presepi dal Mondo” il Presepe in Stile Orientale del maestro potentino Gallicchio

Per il secondo anno consecutivo il maestro presepista potentino Dino Gallicchio è stato invitato dalla “Fondazione Verona per l’arena” ad esporre una sua opera in occasione della 40° Rassegna “Presepi dal mondo” nella suggestiva cornice del Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra a Verona.

Questa sua realizzazione, oltre che in esposizione, è stata anche inserita nel catalogo fotografico ufficiale della rassegna.

La “Fondazione Verona per l’Arena” ogni anno intende assicurarsi su proprio invito, la partecipazione dei più noti ed esperti presepisti italiani e stranieri.

Dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025 sarà possibile ammirare i numerosi presepi che arrivano da ogni parte del mondo.

Da quaranta anni Verona ospita grazie all’organizzazione della sua Fondazione questa eccezionale rassegna, un evento unico nel suo genere che consiste in una esposizione di numerosi presepi ed opere d’arte, ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni private, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e proprio per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale.

Il maestro Dino Gallicchio con l’intento di incentivare e tramandare la tradizione identitaria del Presepe in seno alle famiglie e alla comunità, realizza i suoi presepi nello “Stile Storico o Orientale” e la caratteristica che accumuna tutte le sue opere e quella di realizzare queste scenografie presepiali utilizzando anche materiali di riciclo, che opportunamente rilavorati diventano complementi della scena, come ad esempio un carretto, le porte, una colombaia, gli scuri alle finestre o i solai delle case realizzati con le assi di una cassetta dell’ortofrutta, oppure i cestini o i contenitori rilavorando dei tappi di plastica, e ancora le tende alle porte e finestre con dei pezzi di stoffa ritagliati da alcune T-shirt in disuso o una palma costruita con un pezzo di cavo elettrico per il tronco e del nastro di carta per le foglie.

In questo periodo altre opere del maestro Dino Gallicchio sono esposte a Pesche (IS) per il XXI° Contest “I Presepi nel Presepe”, a Mesagne (BR) per il concorso “I Presepi nel Cuore”, al Palazzo Gaeta di Pignola (PZ) per la XIV° edizione della mostra “Il Presepe nel Presepio” e c/o la Chiesa Madre di Rionero in V. (PZ)

Per chi volesse visualizzare i suoi lavori questi i canali social: YouTube @dinogallicchiopresepi e Instagram dinogallicchiopresepi

SHORT INFO

Sito internet della rassegna: https://www.presepiarenaverona.it/

Video YouTube del “Presepe Dino Gallicchio”: https://youtu.be/PhHmGwouq3M