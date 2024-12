Potenza, lo “Street Control” della Polizia Locale colpisce: quasi 700 verbali per divieto di sosta. Scoperti anche mezzi assicurazione e revisione

La Polizia locale ha reso noto il primo saldo dei controlli effettuati con il sistema dello street control: 685 è il saldo dei verbali di accertamento per soste irregolari dei veicoli, emessi nel periodo settembre – novembre 2024, ai quali vanno ad aggiungersi 12 verbali per circolazione in assenza delle copertura assicurativa e 9 verbali per inosservanza dell’obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione periodica. I controlli, anticipati e condivisi sui canali informativi del Comune di Potenza, sono stati effettuati con periodicità settimanale, su due giorni, per circa 3 ore di pattugliamento straordinario del territorio in orario antimeridiano, pomeridiano e serale.

“Il contrasto alla sosta irregolare dei veicoli e, più in generale, al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada effettuato nell’ambito del potenziamento dei servizi di polizia stradale, rappresenta l’impegno costante della Polizia locale per il miglioramento della mobilità urbana e per la sicurezza stradale, evidenziato nell’attenzione prestata agli utenti ‘fragili’ (bambini, anziani e persone con disabilità) e alla città di Potenza che, nell’ordine, recupera tutta la sua bellezza. E’ necessario continuare con il potenziamento dei servizi di polizia stradale – prosegue – la comandante Maria Santoro – perché una società rieducata al rispetto delle regole è una società capace di recuperare il senso di civiltà e di appartenenza alla comunità”.